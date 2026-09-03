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Россия обгоняет Европу по темпам роста экономики, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россия обгоняет Европу по темпам роста экономики, заявил Путин
Россия обгоняет Европу по темпам роста экономики, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия обгоняет Европу по темпам роста экономики, заявил Путин
Рост экономики России в последние три года был существенно выше среднеевропейских показателей, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:51+0300
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россия
владивосток
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост экономики России в последние три года был существенно выше среднеевропейских показателей, заявил президент России Владимир Путин. "За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
12:51 03.09.2026
 
Россия обгоняет Европу по темпам роста экономики, заявил Путин

Путин: рост экономики России в последние три года был выше среднеевропейских показателей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост экономики России в последние три года был существенно выше среднеевропейских показателей, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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