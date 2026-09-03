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Банковский сектор России полностью стабилен, заявил Путин
Банковский сектор России полностью стабилен, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Банковский сектор России полностью стабилен, заявил Путин
Ситуация в банковском секторе в целом стабильна, хотя некоторые считают, что Центробанк немного пережимает с регулированием, заявил президент России Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:59+0300
2026-09-03T12:59+0300
2026-09-03T12:59+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуация в банковском секторе в целом стабильна, хотя некоторые считают, что Центробанк немного пережимает с регулированием, заявил президент России Владимир Путин. "Многие считают, что, правительство, Центральный банк - регулятор - немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике, но в целом у нас ситуация стабильна", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, россия, владивосток, владимир путин, центральные банки, вэф
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, центральные банки, ВЭФ
Банковский сектор России полностью стабилен, заявил Путин
Путин: ситуация в банковском секторе стабильна, хотя ЦБ пережимает с регулированием