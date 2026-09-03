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Государство создаст условия для инвестиций в важные для экономики отрасли

Государство создаст условия для инвестиций в важные для экономики отрасли - 03.09.2026, ПРАЙМ

Государство создаст условия для инвестиций в важные для экономики отрасли

Государство должно создать условия для инвестиций в направления, которые важны для экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:04+0300

2026-09-03T13:04+0300

2026-09-03T13:04+0300

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Государство должно создать условия для инвестиций в направления, которые важны для экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивным", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, владимир путин, вэф