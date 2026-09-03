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Путин: преимущества ИИ таят риски, их важно предотвращать
Путин: преимущества ИИ таят риски, их важно предотвращать - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: преимущества ИИ таят риски, их важно предотвращать
Преимущества технологий искусственного интеллекта таят в себе и определенные риски, важно их предотвращать, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Преимущества технологий искусственного интеллекта таят в себе и определенные риски, важно их предотвращать, заявил президент России Владимир Путин. "Огромные преимущества (технологий искусственного интеллекта - ред.) таят в себе и определенные риски, поэтому мы поприветствовали инициативу председателя (КНР -ред.) Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков" , - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Путин: преимущества ИИ таят риски, их важно предотвращать
Путин: преимущества ИИ таят в себе и определенные риски, важно их предотвращать