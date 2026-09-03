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Путин призвал не выдавливать школьников из 10-х классов

Путин призвал не выдавливать школьников из 10-х классов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал не выдавливать школьников из 10-х классов

Насильно выдавливать школьников из 10-х классов нельзя, но нужно создавать условия для формирования у них интереса к рабочим профессиям, заявил президент России | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:07+0300

2026-09-03T14:07+0300

2026-09-03T14:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Насильно выдавливать школьников из 10-х классов нельзя, но нужно создавать условия для формирования у них интереса к рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, это нельзя делать как-то насильно, выдавливать. Нужно условия создавать. И уровень заработной платы этих людей достаточно высокий. И интерес очень большой у ребят. Интерес большой, но действовать, конечно, нужно очень аккуратно", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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общество , россия, владивосток, владимир путин, вэф