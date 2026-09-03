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Вклад МСП в экономику России постоянно растет, заявил Путин
Вклад МСП в экономику России постоянно растет, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вклад МСП в экономику России постоянно растет, заявил Путин
Вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономику России постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:23+0300
2026-09-03T14:23+0300
2026-09-03T14:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономику России постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, ВЭФ-2026
Вклад МСП в экономику России постоянно растет, заявил Путин
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику России растет, заявил Путин.