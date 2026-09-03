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В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин

В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин

Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:30+0300

2026-09-03T14:30+0300

2026-09-03T14:30+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. "Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума. В этой связи, как отметил президент, Россия приветствовала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении инструментов ИИ и предотвращении этих рисков. "У нас на продвинутом уровне находятся эти работы: и "Яндекс", и некоторые другие наши компании, даже конкретные крупные предприятия, в том числе в машиностроении, достаточно активно развивают все эти инструменты", - отметил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, яндекс