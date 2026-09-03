https://1prime.ru/20260903/putin-872992447.html
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин
Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:30+0300
2026-09-03T14:30+0300
2026-09-03T14:30+0300
технологии
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872992447.jpg?1788435019
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. "Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума. В этой связи, как отметил президент, Россия приветствовала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении инструментов ИИ и предотвращении этих рисков. "У нас на продвинутом уровне находятся эти работы: и "Яндекс", и некоторые другие наши компании, даже конкретные крупные предприятия, в том числе в машиностроении, достаточно активно развивают все эти инструменты", - отметил Путин.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, яндекс
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Яндекс
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин
Путин: Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта