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В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин
Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:30+0300
2026-09-03T14:30+0300
технологии
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
яндекс
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин. "Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума. В этой связи, как отметил президент, Россия приветствовала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении инструментов ИИ и предотвращении этих рисков. "У нас на продвинутом уровне находятся эти работы: и "Яндекс", и некоторые другие наши компании, даже конкретные крупные предприятия, в том числе в машиностроении, достаточно активно развивают все эти инструменты", - отметил Путин.
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технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, яндекс
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Яндекс
14:30 03.09.2026
 
В России активно занимается вопросом развития ИИ, заявил Путин

Путин: Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно занимается вопросом развития искусственного интеллекта, он проникает во все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин.
"Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
В этой связи, как отметил президент, Россия приветствовала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении инструментов ИИ и предотвращении этих рисков.
"У нас на продвинутом уровне находятся эти работы: и "Яндекс", и некоторые другие наши компании, даже конкретные крупные предприятия, в том числе в машиностроении, достаточно активно развивают все эти инструменты", - отметил Путин.
 
ТехнологииРОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи ЦзиньпинЯндекс
 
 
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