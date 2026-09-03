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В России нет сценария, который бы потребовал мобилизации, заявил Путин

В России нет сценария, который бы потребовал мобилизации, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

В России нет сценария, который бы потребовал мобилизации, заявил Путин

Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, заявил президент страны Владимир Путин в четверг на пленарном заседании Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, заявил президент страны Владимир Путин в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. "Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности мобилизации в России. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , владивосток, владимир путин, вэф