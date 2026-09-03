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СМИ: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов
СМИ: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов
Разработчики приложений подали иск в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Лондона с требованием к компании Apple выплатить компенсацию в размере двух... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:05+0300
2026-09-03T14:38+0300
технологии
мировая экономика
лондон
сша
великобритания
apple
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ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Разработчики приложений подали иск в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Лондона с требованием к компании Apple выплатить компенсацию в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов) из-за неконкурентных практик, ограничивающих сбор данных сторонними программами, сообщает агентство Рейтер. "Компания Apple столкнулась с судебным иском на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США), поданным в Лондоне от имени разработчиков приложений из-за правил отслеживания приложений", - пишет агентство. Иск был подан он имени разработчиков Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании в Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне и излагает ряд претензий к функции Apple "Прозрачность отслеживания приложений" (App Tracking Transparency, ATT). Разработчики считают, что Apple применяет к сторонним приложениям гораздо более строгие правила по отслеживанию, чем к своим. Истцы утверждают, что политика Apple нанесла серьезный ущерб компаниям, которые зависят от Apple как от монополиста. Ранее антимонопольный орган Германии начал расследование функции ATT, после чего Apple согласилась изменить правила для немецких пользователей.
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технологии, мировая экономика, лондон, сша, великобритания, apple
Технологии, Мировая экономика, ЛОНДОН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Apple
14:05 03.09.2026 (обновлено: 14:38 03.09.2026)
 
СМИ: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов

Reuters: разработчики приложений подали иск к Apple на 2,7 миллиарда долларов

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ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Разработчики приложений подали иск в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Лондона с требованием к компании Apple выплатить компенсацию в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов) из-за неконкурентных практик, ограничивающих сбор данных сторонними программами, сообщает агентство Рейтер.
"Компания Apple столкнулась с судебным иском на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США), поданным в Лондоне от имени разработчиков приложений из-за правил отслеживания приложений", - пишет агентство.
Иск был подан он имени разработчиков Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании в Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне и излагает ряд претензий к функции Apple "Прозрачность отслеживания приложений" (App Tracking Transparency, ATT). Разработчики считают, что Apple применяет к сторонним приложениям гораздо более строгие правила по отслеживанию, чем к своим.
Истцы утверждают, что политика Apple нанесла серьезный ущерб компаниям, которые зависят от Apple как от монополиста.
Ранее антимонопольный орган Германии начал расследование функции ATT, после чего Apple согласилась изменить правила для немецких пользователей.
 
ТехнологииМировая экономикаЛОНДОНСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯApple
 
 
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