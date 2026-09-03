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Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно
Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно
Регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно, в 2027 году они будут на собственных перебранных двигателях, с 2028 года - на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно, в 2027 году они будут на собственных перебранных двигателях, с 2028 года - на новых двигателях, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Пока договорились… мы будем получать 6-8 ремонтализированных Ан-2 ежегодно, но у них будут новые порты…. Порты будут полностью новые, полностью перешитые, я сам обязательно посмотрю - новые авионика, и новые корпуса и так далее. В следующем году первые 6-8 будут на родных перебранных двигателях. Начиная уже со следующего (за 2027 годом - ред.) года они будут на наших новых двигателях", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, ВЭФ
Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно
Трутнев: регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно, в 2027 году они будут на собственных перебранных двигателях, с 2028 года - на новых двигателях, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Пока договорились… мы будем получать 6-8 ремонтализированных Ан-2 ежегодно, но у них будут новые порты…. Порты будут полностью новые, полностью перешитые, я сам обязательно посмотрю - новые авионика, и новые корпуса и так далее. В следующем году первые 6-8 будут на родных перебранных двигателях. Начиная уже со следующего (за 2027 годом - ред.) года они будут на наших новых двигателях", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.