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Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно

Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно - 03.09.2026, ПРАЙМ

Регионы ДФО будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно

Регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно, в 2027 году они будут на собственных перебранных двигателях, с 2028 года - на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:56+0300

2026-09-03T16:56+0300

2026-09-03T16:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Регионы Дальнего Востока будут получать 6-8 ремоторизированных Ан-2 ежегодно, в 2027 году они будут на собственных перебранных двигателях, с 2028 года - на новых двигателях, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Пока договорились… мы будем получать 6-8 ремонтализированных Ан-2 ежегодно, но у них будут новые порты…. Порты будут полностью новые, полностью перешитые, я сам обязательно посмотрю - новые авионика, и новые корпуса и так далее. В следующем году первые 6-8 будут на родных перебранных двигателях. Начиная уже со следующего (за 2027 годом - ред.) года они будут на наших новых двигателях", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, вэф