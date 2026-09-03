https://1prime.ru/20260903/rentabelnost-872993461.html
Рентабельность российских застройщиков в 2025 году может снизиться
Рентабельность российских застройщиков в 2025 году может снизиться - 03.09.2026, ПРАЙМ
Рентабельность российских застройщиков в 2025 году может снизиться
Рентабельность российских застройщиков, по итогам прошлого года достаточно высокая по сравнению с другими отраслями и в будущих отчетностях покажет значительное | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:48+0300
2026-09-03T14:48+0300
2026-09-03T14:48+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872993461.jpg?1788436113
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рентабельность российских застройщиков, по итогам прошлого года достаточно высокая по сравнению с другими отраслями и в будущих отчетностях покажет значительное снижение, спрогнозировал старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко на конференции ЕРЗ.
По его словам, по итогам 2025 года рентабельность застройщиков по EBITDA находилась в среднем на уровне 20%.
"Это достаточно большой показатель, очень даже неплохой по сравнению с другими отраслями", - отметил Сергиенко.
Однако, уточнил эксперт, это связано с реализацией проектов 2022-2023 годов, когда росли и цены, и объемы продаж.
"Если смотреть вперед, по нашим прогнозам, показатели будут ухудшаться за 2026-2027 годы, когда будут отражаться финансовые результаты застройщиков после отмены льготной ипотеки", - добавил он.
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бизнес
Рентабельность российских застройщиков в 2025 году может снизиться
Эксперт Сергиенко: рентабельность российских застройщиков по итогам 2025 года будет низкой
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рентабельность российских застройщиков, по итогам прошлого года достаточно высокая по сравнению с другими отраслями и в будущих отчетностях покажет значительное снижение, спрогнозировал старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко на конференции ЕРЗ.
По его словам, по итогам 2025 года рентабельность застройщиков по EBITDA находилась в среднем на уровне 20%.
"Это достаточно большой показатель, очень даже неплохой по сравнению с другими отраслями", - отметил Сергиенко.
Однако, уточнил эксперт, это связано с реализацией проектов 2022-2023 годов, когда росли и цены, и объемы продаж.
"Если смотреть вперед, по нашим прогнозам, показатели будут ухудшаться за 2026-2027 годы, когда будут отражаться финансовые результаты застройщиков после отмены льготной ипотеки", - добавил он.