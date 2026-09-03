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Греф рассказал о резервах по кредитам пострадавшим от атак на маркетплейсы
Греф рассказал о резервах по кредитам пострадавшим от атак на маркетплейсы - 03.09.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о резервах по кредитам пострадавшим от атак на маркетплейсы
Резервы по кредитам для пострадавших от атак маркетплейсов, создаваемые Сбербанком, не помешают получить рекордную прибыль по итогам 2026 года, заявил глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Резервы по кредитам для пострадавших от атак маркетплейсов, создаваемые Сбербанком, не помешают получить рекордную прибыль по итогам 2026 года, заявил глава банка Герман Греф. "Мы всем селлерам, тем, кто пострадал, чьи товары погибли, делаем отдельную программу поддержки. Это уже доступно и будет развиваться дальше. Делаем это мы в согласовании совместно с правительством, поэтому это такой комплекс мер, можно сказать, наш общий. Резервирование (по кредитам - ред.) будет, конечно, но могу сказать однозначно, несмотря на то, что мы все время осторожны в любых прогнозах, на рекордную прибыль этого года это не повлияет", – сказал он на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее в четверг Греф заявил, что Сбербанк ожидает получить по итогам 2026 года рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды. Также он сообщил, что Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров, будет помогать Wildberries и Ozon. Банк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, бизнес, владивосток, герман греф, анатолий попов, сбербанк, wildberries, ozon
Банки, Финансы, Бизнес, Владивосток, Герман Греф, Анатолий Попов, Сбербанк, Wildberries, Ozon
Греф рассказал о резервах по кредитам пострадавшим от атак на маркетплейсы
Греф: резервы по кредитам маркетплейсам не помешают Сбербанку выйти на рекордную прибыль
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Резервы по кредитам для пострадавших от атак маркетплейсов, создаваемые Сбербанком, не помешают получить рекордную прибыль по итогам 2026 года, заявил глава банка Герман Греф.
"Мы всем селлерам, тем, кто пострадал, чьи товары погибли, делаем отдельную программу поддержки. Это уже доступно и будет развиваться дальше. Делаем это мы в согласовании совместно с правительством, поэтому это такой комплекс мер, можно сказать, наш общий. Резервирование (по кредитам - ред.) будет, конечно, но могу сказать однозначно, несмотря на то, что мы все время осторожны в любых прогнозах, на рекордную прибыль этого года это не повлияет", – сказал он на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее в четверг Греф заявил, что Сбербанк ожидает получить по итогам 2026 года рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды.
Также он сообщил, что Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров, будет помогать Wildberries и Ozon. Банк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.