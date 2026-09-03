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Международные резервы России с 21 по 28 августа выросли на 13 млрд долларов

Международные резервы России с 21 по 28 августа выросли на 13 млрд долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России с 21 по 28 августа выросли на 13 млрд долларов

Международные резервы России с 21 по 28 августа выросли на 13 миллиардов долларов и составили 774,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:23+0300

2026-09-03T16:23+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 21 по 28 августа выросли на 13 миллиардов долларов и составили 774,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 28 августа 2026 года составили 774,2 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 13,0 миллиардов долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 21 августа составляли 761,2 миллиардов долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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россия, финансы, сша, банк россии, мвф