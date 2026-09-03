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Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси
Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси - 03.09.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси
Общий вылов рыбы в России на текущий момент на 4% ниже к уровню на ту же дату прошлого года, но Росрыболовство надеется, что за счет вылова иваси удастся... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:13+0300
2026-09-03T06:13+0300
бизнес
россия
росрыболовство
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Общий вылов рыбы в России на текущий момент на 4% ниже к уровню на ту же дату прошлого года, но Росрыболовство надеется, что за счет вылова иваси удастся нарастить показатель, рассказал глава ведомства Илья Шестаков. "С учетом того, что лососевая путина не такая удачная, мы пока идем где-то минус 4% к вылову 2025 года. Ну, надеемся, что вот сейчас иваси придет, наши рыбаки смогут иваси поймать и нарастить в целом массовые объемы вылова", - сказал он ИС "Вести". При этом вылов популярной в России рыбы - минтая и сельди - идет с опережением, отметил Шестаков. "Поэтому на рынок сможем предоставить даже больше", - заключил глава ведомства. В начале марта Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет "из-за цикличности подходов этих рыб". Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов.
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192
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бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
06:13 03.09.2026
 
Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси

Росрыболовство надеется на рост вылова рыбы за счет иваси

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Общий вылов рыбы в России на текущий момент на 4% ниже к уровню на ту же дату прошлого года, но Росрыболовство надеется, что за счет вылова иваси удастся нарастить показатель, рассказал глава ведомства Илья Шестаков.
"С учетом того, что лососевая путина не такая удачная, мы пока идем где-то минус 4% к вылову 2025 года. Ну, надеемся, что вот сейчас иваси придет, наши рыбаки смогут иваси поймать и нарастить в целом массовые объемы вылова", - сказал он ИС "Вести".
При этом вылов популярной в России рыбы - минтая и сельди - идет с опережением, отметил Шестаков.
"Поэтому на рынок сможем предоставить даже больше", - заключил глава ведомства.
В начале марта Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет "из-за цикличности подходов этих рыб". Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов.
 
БизнесРОССИЯРосрыболовство
 
 
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