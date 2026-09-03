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Россельхозбанк взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время
Россельхозбанк взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время
Россельхозбанк задал себе высокую планку по финансовым результатам в прошлом году, поэтому взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время, рассказал... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк задал себе высокую планку по финансовым результатам в прошлом году, поэтому взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава РСХБ Борис Листов.
"Мы взвешенно подходим к прогнозам по прибыли банка в ближайшее время. Мы задали себе высокую планку: в прошлом году чистый операционный доход был рекордным за всю историю работы Россельхозбанка", - сказал он.
Кроме того, за первую половину 2026 года чистый операционный доход банка вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 93 миллиарда рублей, добавил Листов.
"Траектория хорошая. Ориентируемся на показатели прошлого года и выше, но очень много неопределенности. Мы прогнозируем, что целевые показатели по объему, доходности и качеству будут достигнуты к концу этого года. Но что касается следующего года, у нас сложно здесь прогнозировать. Видите, как все быстро меняется", - отметил глава РСХБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, россельхозбанк, рсхб, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Россельхозбанк, РСХБ, ВЭФ
Россельхозбанк взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время
Глава РСХБ Листов: банк взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк задал себе высокую планку по финансовым результатам в прошлом году, поэтому взвешенно подходит к прогнозам прибыли в ближайшее время, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава РСХБ Борис Листов.
"Мы взвешенно подходим к прогнозам по прибыли банка в ближайшее время. Мы задали себе высокую планку: в прошлом году чистый операционный доход был рекордным за всю историю работы Россельхозбанка", - сказал он.
Кроме того, за первую половину 2026 года чистый операционный доход банка вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 93 миллиарда рублей, добавил Листов.
"Траектория хорошая. Ориентируемся на показатели прошлого года и выше, но очень много неопределенности. Мы прогнозируем, что целевые показатели по объему, доходности и качеству будут достигнуты к концу этого года. Но что касается следующего года, у нас сложно здесь прогнозировать. Видите, как все быстро меняется", - отметил глава РСХБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.