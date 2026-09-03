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Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации

Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации

Россельхознадзор пока не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел", сообщили РИА Новости в ведомстве. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T18:15+0300

2026-09-03T18:15+0300

2026-09-03T18:15+0300

общество

здоровье

россельхознадзор

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел", сообщили РИА Новости в ведомстве. "На текущий момент официальных обращений о случаях гибели кошек после вакцинации лекарственным препаратом для ветеринарного применения "Мультифел" производства ООО "Ветбиохим" в ведомство не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в отношении производителя "Ветбиохим" в настоящее время также проводятся контрольно‑надзорные мероприятия - расследование причин возникновения осложнений у домашних животных в результате применения ветеринарной вакцины "Мультикан-8", по результатам которых будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

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общество , здоровье, россельхознадзор