https://1prime.ru/20260903/rosselhoznadzor-873005836.html
Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации
Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации
Россельхознадзор пока не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел", сообщили РИА Новости в ведомстве. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:15+0300
2026-09-03T18:15+0300
2026-09-03T18:15+0300
общество
здоровье
россельхознадзор
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На текущий момент официальных обращений о случаях гибели кошек после вакцинации лекарственным препаратом для ветеринарного применения "Мультифел" производства ООО "Ветбиохим" в ведомство не поступало", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в отношении производителя "Ветбиохим" в настоящее время также проводятся контрольно‑надзорные мероприятия - расследование причин возникновения осложнений у домашних животных в результате применения ветеринарной вакцины "Мультикан-8", по результатам которых будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
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общество , здоровье, россельхознадзор
Общество , Здоровье, Россельхознадзор
Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации
Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек после вакцинации "Мультифел"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На текущий момент официальных обращений о случаях гибели кошек после вакцинации лекарственным препаратом для ветеринарного применения "Мультифел" производства ООО "Ветбиохим" в ведомство не поступало", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в отношении производителя "Ветбиохим" в настоящее время также проводятся контрольно‑надзорные мероприятия - расследование причин возникновения осложнений у домашних животных в результате применения ветеринарной вакцины "Мультикан-8", по результатам которых будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.