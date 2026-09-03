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Россия в 2026 году обойдет Китай по объемам добычи золота, заявил Хрущ
Россия в 2026 году обойдет Китай по объемам добычи золота, заявил Хрущ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия в 2026 году обойдет Китай по объемам добычи золота, заявил Хрущ
Россия в текущем году обойдет Китай по объемам добычи золота и займет первое место в мире, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:19+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году обойдет Китай по объемам добычи золота и займет первое место в мире, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"В России ситуацию с добычей золота очень хорошая. Россия в этом году может выйти на первое место по добыче в мире и обойти Китай", - сказал он, отвечая на вопрос как обстоит текущая ситуация с добычей золота в России.
По его словам, РФ уже добывала близкий к Китаю объем золота - около 350 тонн в прошлом году. При этом в Китае на пике добывали 389-390 тонн - в 2016 году, и дальше добыча стала снижаться.
Также Хрущ отметил, что истощения запасов в месторождениях наблюдается не только в России, но и по всему миру.
"Самих запасов золота много, но ухудшается их качество, падает содержание золота в руде, руда становится более сложной и упорной. С ухудшением руды нужно работать - придумывать новые технологии для повышения извлечения", - подчеркнул он.
Согласно экспертной оценке, которую привел глава Минприроды Александр Козлов в июне в интервью РИА Новости, добыча золота в прошлом году предварительно составила 480-485 тонн. В 2026 году она ожидается на уровне 480–500 тонн.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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россия, китай, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
Россия в 2026 году обойдет Китай по объемам добычи золота, заявил Хрущ
Хрущ: Россия в этом году обойдет Китай по объемам добычи золота
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году обойдет Китай по объемам добычи золота и займет первое место в мире, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"В России ситуацию с добычей золота очень хорошая. Россия в этом году может выйти на первое место по добыче в мире и обойти Китай", - сказал он, отвечая на вопрос как обстоит текущая ситуация с добычей золота в России.
По его словам, РФ уже добывала близкий к Китаю объем золота - около 350 тонн в прошлом году. При этом в Китае на пике добывали 389-390 тонн - в 2016 году, и дальше добыча стала снижаться.
Также Хрущ отметил, что истощения запасов в месторождениях наблюдается не только в России, но и по всему миру.
"Самих запасов золота много, но ухудшается их качество, падает содержание золота в руде, руда становится более сложной и упорной. С ухудшением руды нужно работать - придумывать новые технологии для повышения извлечения", - подчеркнул он.
Согласно экспертной оценке, которую привел глава Минприроды Александр Козлов в июне в интервью РИА Новости, добыча золота в прошлом году предварительно составила 480-485 тонн. В 2026 году она ожидается на уровне 480–500 тонн.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").