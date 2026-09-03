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Просрочка по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России
Просрочка по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Просрочка по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России
Просроченные платежи по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России, и составляют 0,9%, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Просроченные платежи по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России, и составляют 0,9%, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Россельхозбанка Борис Листов.
"Уровень просроченной задолженности АПК банка составляет 0,9%, это в четыре раза ниже, чем в среднем по стране по всем корпоративным и розничным клиентам", - сказал Листов.
Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке ситуация еще показательнее: 10 лет назад уровень просроченной задолженности в ДФО был 24%, а на 1 июля 2026 года он составляет 0,1%. "В половине регионов ДФО вообще отсутствует проблемная задолженность корпоративных клиентов", - отметил Листов.
По его словам, такой низкий уровень задолженности говорит о финансовой устойчивости и стабильности работы агропредприятий, а также работающей бизнес-модели кредитования агросектора на Дальнем Востоке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, дальний восток, владивосток, вэф, россельхозбанк
Финансы, Банки, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ, Россельхозбанк
Просрочка по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России
Глава Россельхозбанка Листов: просроченные платежи по кредитам у АПК в четыре раза ниже
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Просроченные платежи по кредитам у аграриев в четыре раза ниже, чем в среднем в России, и составляют 0,9%, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Россельхозбанка Борис Листов.
"Уровень просроченной задолженности АПК банка составляет 0,9%, это в четыре раза ниже, чем в среднем по стране по всем корпоративным и розничным клиентам", - сказал Листов.
Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке ситуация еще показательнее: 10 лет назад уровень просроченной задолженности в ДФО был 24%, а на 1 июля 2026 года он составляет 0,1%. "В половине регионов ДФО вообще отсутствует проблемная задолженность корпоративных клиентов", - отметил Листов.
По его словам, такой низкий уровень задолженности говорит о финансовой устойчивости и стабильности работы агропредприятий, а также работающей бизнес-модели кредитования агросектора на Дальнем Востоке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.