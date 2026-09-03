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Главной рыбой в России остается минтай, заявил глава ВАРПЭ
Главной рыбой в России остается минтай, заявил глава ВАРПЭ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Главной рыбой в России остается минтай, заявил глава ВАРПЭ
Главной рыбой в России остается минтай, по итогам прошлого года почти половина всего вылова пришлась на него, рассказал РИА Новости президент Всероссийской... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Главной рыбой в России остается минтай, по итогам прошлого года почти половина всего вылова пришлась на него, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Основной промысловой рыбой остается минтай: его доля в структуре национального вылова выросла с 36% в 2015-2020 годах до 46% в 2025 году", - сказал он на полях Восточного экономического форума.
Зверев уточнил, что в этом году добыто уже свыше 1,6 миллиона тонн минтая.
В начале 60-х годов, по его словам, выдающийся советский ученый-ихтиолог Александр Кагановский сильно удивил и очень рассмешил коллег по научному цеху, объявив главным промысловым ресурсом дальневосточных морей на следующие полвека минтай. "Воспринятый как шутка мэтра прогноз стал сбывшимся прогнозом", - отметил Зверев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, владивосток, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, ВЭФ
Главной рыбой в России остается минтай, заявил глава ВАРПЭ
Глава ВАРПЭ Зверев: минтай остается главной рыбой в России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Главной рыбой в России остается минтай, по итогам прошлого года почти половина всего вылова пришлась на него, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Основной промысловой рыбой остается минтай: его доля в структуре национального вылова выросла с 36% в 2015-2020 годах до 46% в 2025 году", - сказал он на полях Восточного экономического форума.
Зверев уточнил, что в этом году добыто уже свыше 1,6 миллиона тонн минтая.
В начале 60-х годов, по его словам, выдающийся советский ученый-ихтиолог Александр Кагановский сильно удивил и очень рассмешил коллег по научному цеху, объявив главным промысловым ресурсом дальневосточных морей на следующие полвека минтай. "Воспринятый как шутка мэтра прогноз стал сбывшимся прогнозом", - отметил Зверев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.