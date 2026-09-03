https://1prime.ru/20260903/rossija-872958433.html

Россия нашла новых технологических партнеров для 13 автозаводов

Россия нашла новых технологических партнеров для 13 автозаводов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия нашла новых технологических партнеров для 13 автозаводов

России удалось найти новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, и сохранить контроль над площадками за... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:14+0300

2026-09-03T04:14+0300

2026-09-03T04:14+0300

бизнес

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антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. России удалось найти новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, и сохранить контроль над площадками за российскими бенефициарами, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российским бенефициарами", - сказал министр. Он отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране. Ранее на этой неделе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании у главы правительства сообщал, что правительство России выполнило задачу сохранения автозаводов и инженерных компетенций, поставленную ему после 2022 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, вэф