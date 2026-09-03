https://1prime.ru/20260903/rossija-872959661.html
Россия готова принять иностранные запросы на новый самолет SJ-100
Россия готова принять иностранные запросы на новый самолет SJ-100 - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова принять иностранные запросы на новый самолет SJ-100
Россия после удовлетворения внутренней потребности по самолетам SJ-100 готова принять иностранные запросы на этот новый отечественный лайнер, сообщили... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:57+0300
2026-09-03T04:57+0300
2026-09-03T04:57+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия после удовлетворения внутренней потребности по самолетам SJ-100 готова принять иностранные запросы на этот новый отечественный лайнер, сообщили журналистам в Минпромторге России.
"По мере удовлетворения внутренней потребности по самолетам мы, конечно, готовы принять запросы на нашу новую авиатехнику из других стран. Это поможет сбалансировать загрузку мощностей и снизить стоимость", - говорится в сообщении о SJ-100.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Завершение сертификации лайнера ожидается весной следующего года.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Россия готова принять иностранные запросы на новый самолет SJ-100
Минпромторг: Россия готова принять иностранные запросы на самолет SJ-100
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия после удовлетворения внутренней потребности по самолетам SJ-100 готова принять иностранные запросы на этот новый отечественный лайнер, сообщили журналистам в Минпромторге России.
"По мере удовлетворения внутренней потребности по самолетам мы, конечно, готовы принять запросы на нашу новую авиатехнику из других стран. Это поможет сбалансировать загрузку мощностей и снизить стоимость", - говорится в сообщении о SJ-100.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Завершение сертификации лайнера ожидается весной следующего года.