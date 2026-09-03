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Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае

Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае

Российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:01+0300

2026-09-03T06:01+0300

2026-09-03T06:01+0300

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атомэнергопром

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Рассматриваем размещение российскими компаниями панда-облигаций в Китае. С господином Дин Сюэсяном (вице-премьером госсовета КНР - ред.) мы сегодня предметно обсудили данный вопрос", - сказал Мантуров. Панда-облигации (panda bonds) - это облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях и размещенные на внутреннем рынке материкового Китая. Название получили в честь национального символа Китая - большой панды. О планах размещения панда-облигаций ранее заявлял "Росатом", а совет директоров входящего в госкорпорацию "Атомэнергопрома" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в феврале принял решение о размещении облигаций на рынке КНР в пределах 10 миллиардов юаней. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, рынок, китай, кнр, владивосток, денис мантуров, дин сюэсян, росатом, атомэнергопром, вэф