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Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае
Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае
Российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:01+0300
2026-09-03T06:01+0300
россия
рынок
китай
кнр
владивосток
денис мантуров
дин сюэсян
росатом
атомэнергопром
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Рассматриваем размещение российскими компаниями панда-облигаций в Китае. С господином Дин Сюэсяном (вице-премьером госсовета КНР - ред.) мы сегодня предметно обсудили данный вопрос", - сказал Мантуров. Панда-облигации (panda bonds) - это облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях и размещенные на внутреннем рынке материкового Китая. Название получили в честь национального символа Китая - большой панды. О планах размещения панда-облигаций ранее заявлял "Росатом", а совет директоров входящего в госкорпорацию "Атомэнергопрома" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в феврале принял решение о размещении облигаций на рынке КНР в пределах 10 миллиардов юаней. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, рынок, китай, кнр, владивосток, денис мантуров, дин сюэсян, росатом, атомэнергопром, вэф
РОССИЯ, Рынок, КИТАЙ, КНР, Владивосток, Денис Мантуров, Дин Сюэсян, Росатом, Атомэнергопром, ВЭФ
06:01 03.09.2026
 
Россия рассматривает возможность размещения панда-облигаций в Китае

Мантуров: российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможность размещения панда-облигаций в Китае, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Рассматриваем размещение российскими компаниями панда-облигаций в Китае. С господином Дин Сюэсяном (вице-премьером госсовета КНР - ред.) мы сегодня предметно обсудили данный вопрос", - сказал Мантуров.
Панда-облигации (panda bonds) - это облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях и размещенные на внутреннем рынке материкового Китая. Название получили в честь национального символа Китая - большой панды.
О планах размещения панда-облигаций ранее заявлял "Росатом", а совет директоров входящего в госкорпорацию "Атомэнергопрома" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в феврале принял решение о размещении облигаций на рынке КНР в пределах 10 миллиардов юаней.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯРынокКИТАЙКНРВладивостокДенис МантуровДин СюэсянРосатомАтомэнергопромВЭФ
 
 
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