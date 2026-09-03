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Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан
Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан
Потенциал инвестиционных возможностей во взаимоотношениях России и Китая не исчерпан, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:01+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Потенциал инвестиционных возможностей во взаимоотношениях России и Китая не исчерпан, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на Восточном экономическом форуме.
"Потенциал наших возможностей далеко не исчерпан. Уверен, что слаженные действия в рамках межправительственной комиссии будут способствовать расширению инвестиционного взаимодействия и продвижению совместных проектов, отвечающих интересам Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - сказал Мантуров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Денис Мантуров, ВЭФ
Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан
Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Потенциал инвестиционных возможностей во взаимоотношениях России и Китая не исчерпан, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на Восточном экономическом форуме.
"Потенциал наших возможностей далеко не исчерпан. Уверен, что слаженные действия в рамках межправительственной комиссии будут способствовать расширению инвестиционного взаимодействия и продвижению совместных проектов, отвечающих интересам Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - сказал Мантуров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.