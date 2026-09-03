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Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан

Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров: потенциал инвестиционных возможностей России и Китая не исчерпан

Потенциал инвестиционных возможностей во взаимоотношениях России и Китая не исчерпан, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:01+0300

2026-09-03T06:01+0300

2026-09-03T06:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Потенциал инвестиционных возможностей во взаимоотношениях России и Китая не исчерпан, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на Восточном экономическом форуме. "Потенциал наших возможностей далеко не исчерпан. Уверен, что слаженные действия в рамках межправительственной комиссии будут способствовать расширению инвестиционного взаимодействия и продвижению совместных проектов, отвечающих интересам Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - сказал Мантуров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, владивосток, денис мантуров, вэф