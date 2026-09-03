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Минприроды оценило запасы твердых полезных ископаемых в океане - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минприроды оценило запасы твердых полезных ископаемых в океане
Минприроды оценило запасы твердых полезных ископаемых в океане - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды оценило запасы твердых полезных ископаемых в океане
Россия благодаря геологоразведке в океане сможет дополнительно увеличить запасы и ресурсы кобальта на 93%, марганца - на 13%, меди - на 8%, никеля - почти на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:32+0300
2026-09-03T08:58+0300
россия
владивосток
минприроды
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия благодаря геологоразведке в океане сможет дополнительно увеличить запасы и ресурсы кобальта на 93%, марганца - на 13%, меди - на 8%, никеля - почти на 4%, рассказал замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Россия, помимо суши, ведет поиск полезных ископаемых в акватории национальных и международных морей. Так, у России сейчас три контракта на геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах. Как пояснил Тетенькин, на морском дне запасы твердых полезных ископаемых сосредоточены в одном месте - например, никель, кобаль, марганец, редкоземельные элементы, что упрощает их добычу. "По тем данным, которые мы уже получили, то есть поисково-оценочные данные, можем предположить, что доля сырья к нашим запасам и ресурсам на суше, которыми мы обладаем, может дать прирост в 93% по кобальту, 13% - по марганцу, 8% - по меди и почти 4% - по никелю", - сказал замминистра. Но добыча таких запасов - это долгосрочная перспектива, хотя потребление никеля, марганца и кобальта будет расти ежегодно, уточнил Тетенькин. "Несмотря на все подводные камни, глубоководная добыча со временем станет приоритетом", - заключил замглавы Минприроды. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, минприроды, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Минприроды, ВЭФ
07:32 03.09.2026 (обновлено: 08:58 03.09.2026)
 
Минприроды оценило запасы твердых полезных ископаемых в океане

Минприроды оценило прирост запасов твердых полезных ископаемых РФ при их поиске в океане

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия благодаря геологоразведке в океане сможет дополнительно увеличить запасы и ресурсы кобальта на 93%, марганца - на 13%, меди - на 8%, никеля - почти на 4%, рассказал замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Россия, помимо суши, ведет поиск полезных ископаемых в акватории национальных и международных морей. Так, у России сейчас три контракта на геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах. Как пояснил Тетенькин, на морском дне запасы твердых полезных ископаемых сосредоточены в одном месте - например, никель, кобаль, марганец, редкоземельные элементы, что упрощает их добычу.
"По тем данным, которые мы уже получили, то есть поисково-оценочные данные, можем предположить, что доля сырья к нашим запасам и ресурсам на суше, которыми мы обладаем, может дать прирост в 93% по кобальту, 13% - по марганцу, 8% - по меди и почти 4% - по никелю", - сказал замминистра.
Но добыча таких запасов - это долгосрочная перспектива, хотя потребление никеля, марганца и кобальта будет расти ежегодно, уточнил Тетенькин.
"Несмотря на все подводные камни, глубоководная добыча со временем станет приоритетом", - заключил замглавы Минприроды.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокМинприродыВЭФ
 
 
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