https://1prime.ru/20260903/rossija-872965587.html
Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР
Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР
Россия заинтересована вернуться к детальному обсуждению проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:06+0300
2026-09-03T08:06+0300
2026-09-03T08:35+0300
бизнес
россия
китай
владивосток
денис мантуров
сергей чемезов
ростех
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872965587.jpg?1788413736
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована вернуться к детальному обсуждению проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Сегодня эту тему мы не обсуждали, но мы были бы заинтересованы вернуться к детальному обсуждению этой темы", - ответил он на вопрос об обсуждении проекта российско-китайского широкофюзеляжного самолета. В сентябре прошлого года он говорил, что Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя. Россия и Китай совместно работали над проектом CR929 – широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом нового поколения. Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов год назад говорил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, и Россия также будет стараться создать собственный лайнер с двигателем ПД-35. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, владивосток, денис мантуров, сергей чемезов, ростех, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Денис Мантуров, Сергей Чемезов, Ростех, ВЭФ
Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР
Мантуров: Россия заинтересована в обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована вернуться к детальному обсуждению проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Сегодня эту тему мы не обсуждали, но мы были бы заинтересованы вернуться к детальному обсуждению этой темы", - ответил он на вопрос об обсуждении проекта российско-китайского широкофюзеляжного самолета.
В сентябре прошлого года он говорил, что Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя.
Россия и Китай совместно работали над проектом CR929 – широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом нового поколения. Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов год назад говорил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, и Россия также будет стараться создать собственный лайнер с двигателем ПД-35.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.