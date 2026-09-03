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Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР

Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал об обсуждении проекта широкофюзеляжного самолета с КНР

Россия заинтересована вернуться к детальному обсуждению проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:06+0300

2026-09-03T08:06+0300

2026-09-03T08:35+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована вернуться к детальному обсуждению проекта широкофюзеляжного самолета с Китаем, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Сегодня эту тему мы не обсуждали, но мы были бы заинтересованы вернуться к детальному обсуждению этой темы", - ответил он на вопрос об обсуждении проекта российско-китайского широкофюзеляжного самолета. В сентябре прошлого года он говорил, что Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя. Россия и Китай совместно работали над проектом CR929 – широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом нового поколения. Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов год назад говорил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, и Россия также будет стараться создать собственный лайнер с двигателем ПД-35. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, китай, владивосток, денис мантуров, сергей чемезов, ростех, вэф