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Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов
Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов
Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщило Минэнерго РФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:58+0300
2026-09-03T08:58+0300
2026-09-03T08:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщило Минэнерго РФ.
В ведомстве указали, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел двустороннюю встречу с делегацией Монголии, в ходе которой обсуждались перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере.
"Кроме того, рассматривались вопросы поставок нефтепродуктов", - говорится в релизе.
В начале текущего года Цивилев проводил переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом, на которых обсуждалась возможность заключения долгосрочных договоров на поставку топлива из России.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, монголия, владивосток, сергей цивилев, вэф
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Сергей Цивилев, ВЭФ
Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов
Минэнерго: Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщило Минэнерго РФ.
В ведомстве указали, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел двустороннюю встречу с делегацией Монголии, в ходе которой обсуждались перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере.
"Кроме того, рассматривались вопросы поставок нефтепродуктов", - говорится в релизе.
В начале текущего года Цивилев проводил переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом, на которых обсуждалась возможность заключения долгосрочных договоров на поставку топлива из России.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.