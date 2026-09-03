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Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов

Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов

Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщило Минэнерго РФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:58+0300

2026-09-03T08:58+0300

2026-09-03T08:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсудили вопросы поставок нефтепродуктов в ходе переговоров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщило Минэнерго РФ. В ведомстве указали, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел двустороннюю встречу с делегацией Монголии, в ходе которой обсуждались перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере. "Кроме того, рассматривались вопросы поставок нефтепродуктов", - говорится в релизе. В начале текущего года Цивилев проводил переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом, на которых обсуждалась возможность заключения долгосрочных договоров на поставку топлива из России. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, монголия, владивосток, сергей цивилев, вэф