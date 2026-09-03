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Женщины в России рожают первого ребенка в 29 лет - Путин

Женщины в России рожают первого ребенка в 29 лет - Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Женщины в России рожают первого ребенка в 29 лет - Путин

Женщины в России рожают первого ребенка в 29 лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:50+0300

2026-09-03T10:50+0300

2026-09-03T10:50+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Женщины в России рожают первого ребенка в 29 лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе: женщина первого ребенка считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Но а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , владивосток, владимир путин, вэф