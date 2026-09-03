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В России стартовало голосование за подключение к мобильному интернету - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В России стартовало голосование за подключение к мобильному интернету
В России стартовало голосование за подключение к мобильному интернету - 03.09.2026, ПРАЙМ
В России стартовало голосование за подключение к мобильному интернету
Стартовало голосование за подключение деревень и сел в России с населением от 100 до 1000 человек к мобильному интернету в 2027 году, сообщило Минцифры. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:20+0300
2026-09-03T11:20+0300
технологии
россия
общество
минцифры
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стартовало голосование за подключение деревень и сел в России с населением от 100 до 1000 человек к мобильному интернету в 2027 году, сообщило Минцифры. "Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году. Жители России смогут выбрать населенные пункты, в которых в следующем году появится мобильный интернет", - говорится в сообщении ведомства. Минцифры отметило, что в списке для голосования находятся деревни и села, хутора и аулы, где проживают от 100 до 1000 человек. Так, в населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, установят базовые станции, которые обеспечат устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние россияне. Ведомство уточнило, что проголосовать можно по почте - для этого нужно направить письмо в Минцифры, его может подписать сразу несколько человек — голос каждого будет учтен. Также, можно оставить заявку на портале "Госуслуги" - на странице сервиса для голосования. "Сделать свой выбор можно до 8 ноября 2026 года", - уточнило ведомство. Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам современные услуги связи появились в более чем 8 тысячи малочисленных населенных пунктах, где проживает порядка 2 миллионов человек.
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технологии, россия, общество , минцифры
Технологии, РОССИЯ, Общество , Минцифры
11:20 03.09.2026
 
В России стартовало голосование за подключение к мобильному интернету

Минцифры: началось голосование за подключение деревень и сел к мобильному интернету

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стартовало голосование за подключение деревень и сел в России с населением от 100 до 1000 человек к мобильному интернету в 2027 году, сообщило Минцифры.
"Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году. Жители России смогут выбрать населенные пункты, в которых в следующем году появится мобильный интернет", - говорится в сообщении ведомства.
Минцифры отметило, что в списке для голосования находятся деревни и села, хутора и аулы, где проживают от 100 до 1000 человек.
Так, в населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, установят базовые станции, которые обеспечат устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету.
Принять участие в голосовании могут совершеннолетние россияне. Ведомство уточнило, что проголосовать можно по почте - для этого нужно направить письмо в Минцифры, его может подписать сразу несколько человек — голос каждого будет учтен. Также, можно оставить заявку на портале "Госуслуги" - на странице сервиса для голосования.
"Сделать свой выбор можно до 8 ноября 2026 года", - уточнило ведомство.
Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам современные услуги связи появились в более чем 8 тысячи малочисленных населенных пунктах, где проживает порядка 2 миллионов человек.
 
ТехнологииРОССИЯОбществоМинцифры
 
 
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