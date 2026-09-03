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Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров
Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров
Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров в качестве одного из направлений двустороннего сотрудничества, | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров в качестве одного из направлений двустороннего сотрудничества, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в рамках Восточного экономического форума.
"Сферы сотрудничества постоянно расширяются... В Пекине стороны обсудили сопряжение систем маркировки, сотрудничества в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта", - сказал он на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в рамках ВЭФ.
В пресс-службе ЦРПТ напомнили РИА Новости, что практическая проработка инициативы началась еще в июне - на встрече в Пекине российскую делегацию возглавляла замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Стороны обсуждали возможность технического сопряжения российских и китайских систем маркировки и прослеживаемости товаров.
Приезжева тогда отмечала, что использование цифровой маркировки и механизмов прослеживаемости может стать новым инструментом развития российско-китайской торговли, повысив прозрачность товарооборота и надежность поставок.
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россия, китай, пекин, кнр, дин сюэсян, госсовет, вэф, црпт
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, КНР, Дин Сюэсян, Госсовет, ВЭФ, ЦРПТ
Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров
Вице-премьер Госсовета КНР Сюэсян: Россия и КНР рассматривают сопряжение систем маркировки
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров в качестве одного из направлений двустороннего сотрудничества, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в рамках Восточного экономического форума.
"Сферы сотрудничества постоянно расширяются... В Пекине стороны обсудили сопряжение систем маркировки, сотрудничества в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта", - сказал он на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в рамках ВЭФ.
В пресс-службе ЦРПТ напомнили РИА Новости, что практическая проработка инициативы началась еще в июне - на встрече в Пекине российскую делегацию возглавляла замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Стороны обсуждали возможность технического сопряжения российских и китайских систем маркировки и прослеживаемости товаров.
Приезжева тогда отмечала, что использование цифровой маркировки и механизмов прослеживаемости может стать новым инструментом развития российско-китайской торговли, повысив прозрачность товарооборота и надежность поставок.