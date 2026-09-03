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Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров

Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай рассматривают сопряжение систем маркировки товаров

Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров в качестве одного из направлений двустороннего сотрудничества, | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

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госсовет

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црпт

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров в качестве одного из направлений двустороннего сотрудничества, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в рамках Восточного экономического форума. "Сферы сотрудничества постоянно расширяются... В Пекине стороны обсудили сопряжение систем маркировки, сотрудничества в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта", - сказал он на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в рамках ВЭФ. В пресс-службе ЦРПТ напомнили РИА Новости, что практическая проработка инициативы началась еще в июне - на встрече в Пекине российскую делегацию возглавляла замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Стороны обсуждали возможность технического сопряжения российских и китайских систем маркировки и прослеживаемости товаров. Приезжева тогда отмечала, что использование цифровой маркировки и механизмов прослеживаемости может стать новым инструментом развития российско-китайской торговли, повысив прозрачность товарооборота и надежность поставок.

китай

пекин

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, пекин, кнр, дин сюэсян, госсовет, вэф, црпт