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Торгпред Монголии заявил о больших перспективах сотрудничества с Россией
Торгпред Монголии заявил о больших перспективах сотрудничества с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ
Торгпред Монголии заявил о больших перспективах сотрудничества с Россией
Россия и Монголия имеют большие перспективы для сотрудничества и сейчас заинтересованы в этом больше, чем раньше, заявил РИА Новости торговый представитель... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Монголия имеют большие перспективы для сотрудничества и сейчас заинтересованы в этом больше, чем раньше, заявил РИА Новости торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл. Как уточнил дипломат, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на саммите ШОС в Бишкеке и с премьер-министром страны Ням-Осорын Учралом на полях ВЭФ во Владивостоке. "Вчера вечером была очень хорошая рабочая встреча (лидеров РФ и Монголии - ред.), она продолжалась даже дольше по времени, чем обычно. Министры обеих сторон обсудили свои насущные вопросы", - сказал Нинж Дэмбэрэл. По словам торгпреда, все вопросы были услышаны и будут решаться в ближайшее время. "Обе страны хотят развивать сотрудничество больше, чем раньше. Поэтому мы думаем, что перспективы у нас большие", - подчеркнул дипломат. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Торгпред Монголии заявил о больших перспективах сотрудничества с Россией
Торгпред Дэмбэрэл: Россия и Монголия заинтересованы в сотрудничестве больше, чем раньше
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Монголия имеют большие перспективы для сотрудничества и сейчас заинтересованы в этом больше, чем раньше, заявил РИА Новости торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл.
Как уточнил дипломат, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на саммите ШОС в Бишкеке и с премьер-министром страны Ням-Осорын Учралом на полях ВЭФ во Владивостоке.
"Вчера вечером была очень хорошая рабочая встреча (лидеров РФ и Монголии - ред.), она продолжалась даже дольше по времени, чем обычно. Министры обеих сторон обсудили свои насущные вопросы", - сказал Нинж Дэмбэрэл.
По словам торгпреда, все вопросы были услышаны и будут решаться в ближайшее время.
"Обе страны хотят развивать сотрудничество больше, чем раньше. Поэтому мы думаем, что перспективы у нас большие", - подчеркнул дипломат.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.