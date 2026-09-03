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Россия в июле сократила экспорт удобрений в США

Россия в июле сократила экспорт удобрений в США - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия в июле сократила экспорт удобрений в США

Россия в июле сократила экспорт удобрений в США до минимальных с лета 2020 года 26,8 миллиона долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:07+0300

2026-09-03T20:07+0300

2026-09-03T20:07+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в июле сократила экспорт удобрений в США до минимальных с лета 2020 года 26,8 миллиона долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости. Объем меньше, чем в отчетном месяце, ведомство в последний раз фиксировало в июне 2020 года - тогда поставки в денежном выражении составили 17,1 миллиона долларов. Июльская динамика оказалась отрицательной как к предшествующему месяцу, так и к аналогичному периоду прошлого года. Так, за месяц экспорт снизился вдвое, а к июлю прошлого года - в три раза. Вместе с тем по итогам января-июля закупки Штатами российских подкормок выросли на 12% - до 1,1 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком удобрений в США в июле оказался Алжир, обеспечивший 14% импортных потребностей страны. В тройку наиболее заметных продавцов также вошли Израиль (12%) и Саудовская Аравия (9%). Россия расположилась на четвертом месте с долей в 5%. Пятым стало государство Тринидад и Тобаго (4%).

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россия, мировая экономика, сша, алжир, израиль