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Россия в июле нарастила экспорт каучука в США почти на треть
Россия в июле нарастила экспорт каучука в США почти на треть - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия в июле нарастила экспорт каучука в США почти на треть
Россия в июле нарастила экспорт синтетического каучука в США почти на треть в месячном выражении - поставки составили 1,12 миллиона долларов, следует из данных... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:08+0300
2026-09-03T21:08+0300
2026-09-03T21:08+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила экспорт синтетического каучука в США почти на треть в месячном выражении - поставки составили 1,12 миллиона долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Июльские объемы стали наиболее заметными с сентября прошлого года - тогда поставки в денежном выражении достигали 1,2 миллиона долларов. Динамика в годовом выражении также оказалась положительной - рост составил 45%.
Пока Россия не входит в число крупнейших поставщиков в США - доля страны в импорте такой продукции составляет 1%.
Искусственный каучук применяется в производстве шин, резинотехнических изделий, уплотнителей, шлангов, обуви и других изделий из резины.
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россия, сша
Россия в июле нарастила экспорт каучука в США почти на треть
Россия в июле нарастила экспорт синтетического каучука в США почти на треть
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила экспорт синтетического каучука в США почти на треть в месячном выражении - поставки составили 1,12 миллиона долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Июльские объемы стали наиболее заметными с сентября прошлого года - тогда поставки в денежном выражении достигали 1,2 миллиона долларов. Динамика в годовом выражении также оказалась положительной - рост составил 45%.
Пока Россия не входит в число крупнейших поставщиков в США - доля страны в импорте такой продукции составляет 1%.
Искусственный каучук применяется в производстве шин, резинотехнических изделий, уплотнителей, шлангов, обуви и других изделий из резины.