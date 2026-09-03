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Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30%
Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30%
Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30% в месячном выражении - экспорт достиг 273,1 тысячи долларов, следует из данных американской таможни,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:38+0300
2026-09-03T21:38+0300
2026-09-03T21:38+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30% в месячном выражении - экспорт достиг 273,1 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Июльские поставки стали наиболее заметными с ноября прошлого года - тогда экспорт в денежном выражении достигал 276,2 тысячи долларов. Динамика в годовом выражении также оказалась положительной - рост составил 16%.
Россия пока не входит в число крупнейших поставщиков гречки в США - в отчетном месяце она удовлетворила 3% импортных потребностей страны в этом виде зерна.
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россия, сша
Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30%
Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30%
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30% в месячном выражении - экспорт достиг 273,1 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Июльские поставки стали наиболее заметными с ноября прошлого года - тогда экспорт в денежном выражении достигал 276,2 тысячи долларов. Динамика в годовом выражении также оказалась положительной - рост составил 16%.
Россия пока не входит в число крупнейших поставщиков гречки в США - в отчетном месяце она удовлетворила 3% импортных потребностей страны в этом виде зерна.