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Россияне не могут одновременно получать пенсию и пенсию за умершего супруга - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне не могут одновременно получать пенсию и пенсию за умершего супруга
Россияне не могут одновременно получать пенсию и пенсию за умершего супруга - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россияне не могут одновременно получать пенсию и пенсию за умершего супруга
Россияне не могут одновременно получать собственную пенсию и выплату по случаю потери кормильца за умершего супруга, необходимо выбрать одну из этих выплат,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:23+0300
2026-09-03T11:23+0300
россия
общество
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне не могут одновременно получать собственную пенсию и выплату по случаю потери кормильца за умершего супруга, необходимо выбрать одну из этих выплат, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Пенсию по случаю потери кормильца получают нетрудоспособные члены семьи умершего человека, которые находились на его обеспечении. "Получение пенсии по случаю потери кормильца осуществляется вместо имеющейся у его супруга пенсии в настоящее время. Соответственно, супруг не сможет получать свою пенсию и пенсию умершего супруга одновременно", - сказал Балынин. Он уточнил, что в 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, а к пенсии по случаю потери кормильца - 4 792,35 рубля. Кроме того, добавил специалист, для пенсионных выплат по потере кормильца не действуют некоторые надбавки, которые положены по старости, например, увеличение фиксированной выплаты по достижении 80 лет или за работу на Крайнем Севере. "Поэтому, прежде чем принимать решение о замене своей пенсии на пенсию умершего супруга, необходимо удостовериться в том, что это, действительно, будет выгоднее", - заключил эксперт.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, общество
РОССИЯ, Общество
11:23 03.09.2026
 
Россияне не могут одновременно получать пенсию и пенсию за умершего супруга

Доцент Балынин: россияне не могут одновременно получать пенсию за умершего супруга

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне не могут одновременно получать собственную пенсию и выплату по случаю потери кормильца за умершего супруга, необходимо выбрать одну из этих выплат, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Пенсию по случаю потери кормильца получают нетрудоспособные члены семьи умершего человека, которые находились на его обеспечении.
"Получение пенсии по случаю потери кормильца осуществляется вместо имеющейся у его супруга пенсии в настоящее время. Соответственно, супруг не сможет получать свою пенсию и пенсию умершего супруга одновременно", - сказал Балынин.
Он уточнил, что в 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, а к пенсии по случаю потери кормильца - 4 792,35 рубля.
Кроме того, добавил специалист, для пенсионных выплат по потере кормильца не действуют некоторые надбавки, которые положены по старости, например, увеличение фиксированной выплаты по достижении 80 лет или за работу на Крайнем Севере.
"Поэтому, прежде чем принимать решение о замене своей пенсии на пенсию умершего супруга, необходимо удостовериться в том, что это, действительно, будет выгоднее", - заключил эксперт.
 
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