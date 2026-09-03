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Россияне на 1 сентября чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне на 1 сентября чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии
Россияне на 1 сентября чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россияне на 1 сентября чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии
Россияне на 1 сентября чаще остальных выбирали розы, хризантемы и альстромерии, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса доставки "Яндекс Цветы". | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:13+0300
2026-09-03T16:13+0300
россия
москва
санкт-петербург
краснодар
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне на 1 сентября чаще остальных выбирали розы, хризантемы и альстромерии, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса доставки "Яндекс Цветы". "Чаще всего пользователи выбирали розы, хризантемы и альстромерии. Спрос на розы увеличился в 1,5 раза, на хризантемы - в 3,5 раза, на альстромерии - почти в два раза", - говорится в сообщении. Самым популярным букетом стал букет из 15 разноцветных роз. А самыми дорогими - букет из 51 синей розы и букет из 101 белой розы. В целом количество заказов цветов за 31 августа и 1 сентября выросло в 3,5 раза в годовом выражении. Больше всего заказов за эти два дня пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
россия, москва, санкт-петербург, краснодар
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР
16:13 03.09.2026
 
Россияне на 1 сентября чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии

"Яндекс Цветы": россияне чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне на 1 сентября чаще остальных выбирали розы, хризантемы и альстромерии, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса доставки "Яндекс Цветы".
"Чаще всего пользователи выбирали розы, хризантемы и альстромерии. Спрос на розы увеличился в 1,5 раза, на хризантемы - в 3,5 раза, на альстромерии - почти в два раза", - говорится в сообщении.
Самым популярным букетом стал букет из 15 разноцветных роз. А самыми дорогими - букет из 51 синей розы и букет из 101 белой розы.
В целом количество заказов цветов за 31 августа и 1 сентября выросло в 3,5 раза в годовом выражении. Больше всего заказов за эти два дня пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАР
 
 
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