https://1prime.ru/20260903/rubl-873007848.html

Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года

Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года

Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года, на которые опускался в ходе вчерашних торгов, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T19:40+0300

2026-09-03T19:40+0300

2026-09-03T19:50+0300

рынок

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

минфин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873007848.jpg?1788454239

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года, на которые опускался в ходе вчерашних торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,91 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.19 мск дешевел на 0,14%, до 95,05 доллара за баррель. Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,86-12,99 рубля. Рубль после позитивного старта к юаню и кратковременной просадки резко подорожал. Затем российская валюта растеряла часть достижений четверга, но вскоре вернулась к дневным вершинам и завершила торги в умеренном плюсе, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поддержку курсу рубля оказала информация, что с учетом потребности Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила, Банк России в новом месячном периоде (с 7 сентября по 6 октября) будет ежедневно покупать иностранной валюты в 3 раза меньше, чем в завершающемся", - добавил он. Правда, это произошло из-за сокращения нефтегазовых поступлений госбюджета, что вместе с относительно высоким спросом на инвалюту, в первую очередь со стороны импорта, способно усилить дисбаланс валютного рынка, также отметил эксперт. Помимо этого, поддержку рублю оказывал рост нефтяных котировок, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Важно, что в пятницу операции еще будут проводиться в прежнем объеме и на этом фоне курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,8-13 рублей за юань, но нельзя полностью исключать вероятность очередного временного ухода курса выше 13 рублей за юань, особенно в случае появления дальнейшего геополитического негатива, делится Григорьев. "В ближайшие сессии мы можем увидеть возобновление восходящей динамики пары юаня и рубля, которая способна предпринять еще одну попытку преодолеть сопротивление, находящееся в области 13,03-13,05 рубля. Вчера юань немного не дошел до него. У доллара этот диапазон соответствует границам 87,55-87,7 рубля", - заключает Бабин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин, банк россии