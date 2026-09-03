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Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года
Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года
Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года, на которые опускался в ходе вчерашних торгов, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:40+0300
2026-09-03T19:50+0300
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
минфин
банк россии
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года, на которые опускался в ходе вчерашних торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,91 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.19 мск дешевел на 0,14%, до 95,05 доллара за баррель. Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,86-12,99 рубля. Рубль после позитивного старта к юаню и кратковременной просадки резко подорожал. Затем российская валюта растеряла часть достижений четверга, но вскоре вернулась к дневным вершинам и завершила торги в умеренном плюсе, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поддержку курсу рубля оказала информация, что с учетом потребности Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила, Банк России в новом месячном периоде (с 7 сентября по 6 октября) будет ежедневно покупать иностранной валюты в 3 раза меньше, чем в завершающемся", - добавил он. Правда, это произошло из-за сокращения нефтегазовых поступлений госбюджета, что вместе с относительно высоким спросом на инвалюту, в первую очередь со стороны импорта, способно усилить дисбаланс валютного рынка, также отметил эксперт. Помимо этого, поддержку рублю оказывал рост нефтяных котировок, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Важно, что в пятницу операции еще будут проводиться в прежнем объеме и на этом фоне курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,8-13 рублей за юань, но нельзя полностью исключать вероятность очередного временного ухода курса выше 13 рублей за юань, особенно в случае появления дальнейшего геополитического негатива, делится Григорьев. "В ближайшие сессии мы можем увидеть возобновление восходящей динамики пары юаня и рубля, которая способна предпринять еще одну попытку преодолеть сопротивление, находящееся в области 13,03-13,05 рубля. Вчера юань немного не дошел до него. У доллара этот диапазон соответствует границам 87,55-87,7 рубля", - заключает Бабин.
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192
40
192
40
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5
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192
40
рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин, банк россии
Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Минфин, Банк России
19:40 03.09.2026 (обновлено: 19:50 03.09.2026)
 
Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года

Курс юаня вырос к 12,91 рубля, отступив от минимумов за полтора года

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к юаню, отступив от минимумов за полтора года, на которые опускался в ходе вчерашних торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,91 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.19 мск дешевел на 0,14%, до 95,05 доллара за баррель.
Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,86-12,99 рубля.
Рубль после позитивного старта к юаню и кратковременной просадки резко подорожал. Затем российская валюта растеряла часть достижений четверга, но вскоре вернулась к дневным вершинам и завершила торги в умеренном плюсе, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поддержку курсу рубля оказала информация, что с учетом потребности Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила, Банк России в новом месячном периоде (с 7 сентября по 6 октября) будет ежедневно покупать иностранной валюты в 3 раза меньше, чем в завершающемся", - добавил он. Правда, это произошло из-за сокращения нефтегазовых поступлений госбюджета, что вместе с относительно высоким спросом на инвалюту, в первую очередь со стороны импорта, способно усилить дисбаланс валютного рынка, также отметил эксперт.
Помимо этого, поддержку рублю оказывал рост нефтяных котировок, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

Важно, что в пятницу операции еще будут проводиться в прежнем объеме и на этом фоне курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,8-13 рублей за юань, но нельзя полностью исключать вероятность очередного временного ухода курса выше 13 рублей за юань, особенно в случае появления дальнейшего геополитического негатива, делится Григорьев.
"В ближайшие сессии мы можем увидеть возобновление восходящей динамики пары юаня и рубля, которая способна предпринять еще одну попытку преодолеть сопротивление, находящееся в области 13,03-13,05 рубля. Вчера юань немного не дошел до него. У доллара этот диапазон соответствует границам 87,55-87,7 рубля", - заключает Бабин.
 
РынокДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"МинфинБанк России
 
 
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