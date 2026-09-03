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"Русгидро" и РКС создадут систему мониторинга гидрообъектов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" и РКС создадут систему мониторинга гидрообъектов
"Русгидро" и РКС создадут систему мониторинга гидрообъектов - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" и РКС создадут систему мониторинга гидрообъектов
"Русгидро" и "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:49+0300
2026-09-03T05:49+0300
технологии
россия
владивосток
русгидро
роскосмос
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" и "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о создании системы мониторинга гидрообъектов на основе спутниковых данных, сообщило "Русгидро". "Соглашение предусматривает проработку возможностей использования спутниковой съемки, навигационных технологий и гидрометеорологических данных совместно с применяемыми "Русгидро" средствами наземного и воздушного мониторинга, включая беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении компании по итогам подписания. Спутниковые данные могут использоваться для наблюдения за изменениями береговой линии, ледовой обстановкой, для оценки паводковой ситуации. Для участков, требующих более детального обследования, предполагается применение БПЛА и других инструментов. "Совместное использование различных источников данных позволит повысить полноту информации о состоянии объектов и территорий, а также сократить время на выявление участков, требующих дополнительного обследования. Особое значение такой подход может иметь для удаленных и труднодоступных объектов Сибири и Дальнего Востока", - отметили в "Русгидро". В рамках соглашения планируется создание Единого центра управления аэрокосмическими обследованиями. Он будет ежегодно координировать обработку 20–30 тысяч квадратных километров спутниковых данных и выполнение 300–500 полетов БПЛА. Данные будут сводиться в единой системе, что позволит отслеживать движение собственного парка дронов и согласовывать полеты в режиме онлайн с контролирующими органами, отметили в компании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, владивосток, русгидро, роскосмос, вэф
Технологии, РОССИЯ, Владивосток, Русгидро, Роскосмос, ВЭФ
05:49 03.09.2026
 
"Русгидро" и РКС создадут систему мониторинга гидрообъектов

"Русгидро" и РКС подписали соглашение о создании системы мониторинга гидрообъектов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" и "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о создании системы мониторинга гидрообъектов на основе спутниковых данных, сообщило "Русгидро".
"Соглашение предусматривает проработку возможностей использования спутниковой съемки, навигационных технологий и гидрометеорологических данных совместно с применяемыми "Русгидро" средствами наземного и воздушного мониторинга, включая беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении компании по итогам подписания.
Спутниковые данные могут использоваться для наблюдения за изменениями береговой линии, ледовой обстановкой, для оценки паводковой ситуации. Для участков, требующих более детального обследования, предполагается применение БПЛА и других инструментов.
"Совместное использование различных источников данных позволит повысить полноту информации о состоянии объектов и территорий, а также сократить время на выявление участков, требующих дополнительного обследования. Особое значение такой подход может иметь для удаленных и труднодоступных объектов Сибири и Дальнего Востока", - отметили в "Русгидро".
В рамках соглашения планируется создание Единого центра управления аэрокосмическими обследованиями. Он будет ежегодно координировать обработку 20–30 тысяч квадратных километров спутниковых данных и выполнение 300–500 полетов БПЛА. Данные будут сводиться в единой системе, что позволит отслеживать движение собственного парка дронов и согласовывать полеты в режиме онлайн с контролирующими органами, отметили в компании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯВладивостокРусгидроРоскосмосВЭФ
 
 
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