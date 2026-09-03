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"Русгидро" представила Новаку проект Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области

"Русгидро" представила Новаку проект Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" представила Новаку проект Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области

"Русгидро" представила вице-премьеру России Александру Новаку проект Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области, сообщает компания. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:24+0300

2026-09-03T17:24+0300

2026-09-03T17:24+0300

россия

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дальний восток

владивосток

александр новак

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" представила вице-премьеру России Александру Новаку проект Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области, сообщает компания. "Роман Бердников, член правления - заместитель генерального директора "Русгидро", представил Александру Новаку проект перспективного гидроэнергетического объекта - Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что станция имеет проектную мощность 428 МВт и среднегодовую выработку 2,252 миллиарда кВт.ч. Она предназначена для покрытия нагрузок в объединенной энергосистеме Востока, а также регулирования суточных графиков нагрузки, частоты и реактивной мощности. Вице-премьер оценил проект и отметил его важность для энергетики Дальнего Востока и развития Амурской области. "Реализация проекта "Русгидро" создаст новые рабочие места, обеспечит загрузку строительной отрасли региона, дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также позволит сэкономить органическое топливо и снизить выбросы CO2", - добавляется в сообщении. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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