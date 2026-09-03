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Рынок вновь под давлением - 03.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260903/rynok-872974232.html
Рынок вновь под давлением
Рынок вновь под давлением - 03.09.2026, ПРАЙМ
Рынок вновь под давлением
Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, до 2185,04 пункта. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,31%: ускорившаяся годовая инфляция... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:07+0300
2026-09-03T10:07+0300
экономика
рынок
мосбиржа
акции
мнения аналитиков
россия
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, до 2185,04 пункта. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,31%: ускорившаяся годовая инфляция "бьет" по длинным бумагам. Рубль продолжает слабеть: доллар США подорожал на 0,48%, до 87,15 рубля, юань — на 0,53%, до 12,97 рубля. При этом во время утренних торгов китайская валюта превысила отметку 13 рублей впервые с февраля 2025 года. Основной поддержкой для рынка остается нефть: котировки марки Brent на фоне ударов США по Ирану и рисков для судоходства через Ормузский пролив выросли накануне на 4,6% и закрепилась у отметки 95,58 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем последних пяти недель.Ключевой интригой на начало сентября является уровень инфляции в преддверии заседания Банка России 11 сентября. По данным Росстата, за неделю с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%, но из-за слабой базы прошлого года годовая инфляция ускорилась до 6,32% с 5,98% в конце июля. Бензин подорожал с начала года на 20,46% — топливный шок продолжает оказывать влияние на цены. Чем выше инфляция, тем меньше шансов на снижение ключевой ставки с текущих 14%, и консенсус рынка уже сместился в сторону паузы со стороны регулятора. Это является ограничителем для акций, но поддержкой для флоатеров. Кроме того, Минфин вчера уверенно вернулся на рынок заимствований, разместив ОФЗ-ПК на 1 триллион рублей при спросе 1,42 триллиона после полуторамесячного перерыва. Рынок выбирает бумаги с плавающим купоном как защиту от длительного периода высокой ключевой ставки.ВВП РФ за первое полугодие 2026 года вырос на 0,6%, добывающий сектор нарастил прибыль на 49,6%, а розничная торговля в июле прибавила 5,3% (лучше прогнозов). Минэкономразвития ждет возврата инвестиций к росту только с 2028 года.Акции "Совкомбанка" стали лидерами роста в среду после выхода обзора по банковскому сектору. Банк России повысил прогноз прибыли отрасли на 2026 год до 3,9-4,4 триллиона рублей с 3,4-3,9 триллиона рублей, оценку чистой процентной маржи — до 4,9-5,1%. Прибыль сектора за первое полугодие выросла на 36% в годовом выражении, до 2,3 триллиона рублей. Но уже во втором полугодии банки нарастят резервы по корпоративным кредитам, где стоимость риска удвоилась до 1,3%. На наш взгляд, высокая маржа делает банковские бумаги одной из немногих защитных историй с наилучшим дивидендным потенциалом на горизонте года."Селигдар" будет направлять дополнительный денежный поток от дорогого золота на сокращение заимствований, а технико-экономическое обоснование по крупному месторождению Кючус обещает утвердить до конца 2026 года. По нашим оценкам, снижение долговой нагрузки при рекордных ценах может открыть компании дорогу к росту свободного денежного потока и дивидендной базы в 2027 году.Автор: Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
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Иван Ефанов
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рынок, мосбиржа, акции, мнения аналитиков, россия
Экономика, Рынок, Мосбиржа, Акции, Мнения аналитиков, РОССИЯ
10:07 03.09.2026
 
Рынок вновь под давлением

Ефанов: основной поддержкой для рынка остается нефть

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Аналитик Цифра брокер Иван Ефанов
Иван Ефанов
ведущий аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, до 2185,04 пункта. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,31%: ускорившаяся годовая инфляция "бьет" по длинным бумагам. Рубль продолжает слабеть: доллар США подорожал на 0,48%, до 87,15 рубля, юань — на 0,53%, до 12,97 рубля. При этом во время утренних торгов китайская валюта превысила отметку 13 рублей впервые с февраля 2025 года. Основной поддержкой для рынка остается нефть: котировки марки Brent на фоне ударов США по Ирану и рисков для судоходства через Ормузский пролив выросли накануне на 4,6% и закрепилась у отметки 95,58 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем последних пяти недель.
Ключевой интригой на начало сентября является уровень инфляции в преддверии заседания Банка России 11 сентября. По данным Росстата, за неделю с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%, но из-за слабой базы прошлого года годовая инфляция ускорилась до 6,32% с 5,98% в конце июля. Бензин подорожал с начала года на 20,46% — топливный шок продолжает оказывать влияние на цены. Чем выше инфляция, тем меньше шансов на снижение ключевой ставки с текущих 14%, и консенсус рынка уже сместился в сторону паузы со стороны регулятора. Это является ограничителем для акций, но поддержкой для флоатеров. Кроме того, Минфин вчера уверенно вернулся на рынок заимствований, разместив ОФЗ-ПК на 1 триллион рублей при спросе 1,42 триллиона после полуторамесячного перерыва. Рынок выбирает бумаги с плавающим купоном как защиту от длительного периода высокой ключевой ставки.
ВВП РФ за первое полугодие 2026 года вырос на 0,6%, добывающий сектор нарастил прибыль на 49,6%, а розничная торговля в июле прибавила 5,3% (лучше прогнозов). Минэкономразвития ждет возврата инвестиций к росту только с 2028 года.
Акции "Совкомбанка" стали лидерами роста в среду после выхода обзора по банковскому сектору. Банк России повысил прогноз прибыли отрасли на 2026 год до 3,9-4,4 триллиона рублей с 3,4-3,9 триллиона рублей, оценку чистой процентной маржи — до 4,9-5,1%. Прибыль сектора за первое полугодие выросла на 36% в годовом выражении, до 2,3 триллиона рублей. Но уже во втором полугодии банки нарастят резервы по корпоративным кредитам, где стоимость риска удвоилась до 1,3%. На наш взгляд, высокая маржа делает банковские бумаги одной из немногих защитных историй с наилучшим дивидендным потенциалом на горизонте года.
"Селигдар" будет направлять дополнительный денежный поток от дорогого золота на сокращение заимствований, а технико-экономическое обоснование по крупному месторождению Кючус обещает утвердить до конца 2026 года. По нашим оценкам, снижение долговой нагрузки при рекордных ценах может открыть компании дорогу к росту свободного денежного потока и дивидендной базы в 2027 году.
Автор: Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"

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