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Затишье на рынке — надолго? - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Затишье на рынке — надолго?
Затишье на рынке — надолго? - 03.09.2026, ПРАЙМ
Затишье на рынке — надолго?
Индекс Мосбиржи после волатильного вторника в среду стабилизировался — эмоции на фоне угроз извне поутихли, и бенчмарк закрылся нейтрально, над 2180 пунктов... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:10+0300
2026-09-03T10:10+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
мнения аналитиков
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после волатильного вторника в среду стабилизировался — эмоции на фоне угроз извне поутихли, и бенчмарк закрылся нейтрально, над 2180 пунктов. Трейдеры по-прежнему и вновь питают надежды на возобновление переговорного процесса, отсюда и быстрая остановка распродаж. Важно, что на спуске поддержка 2150 пунктов устояла, а это значит, есть вероятность очередного технического маневра на 2200 пунктов. Через неделю ЦБ огласит новую ставку, и она может остаться неизменной, на 14%, но геополитический драйвер для курса рынка куда значимее.Сильнее рынка 2 сентября — акции Совкомбанка (+4%). Курс быстро вернулся выше круглых 10 рублей и уже по 10,3 рубля, технически открывается пространство для маневра ближе к 11 рублям. Фундаментальная оценка высокая — 14%, или еще +35%.Слабее рынка в среду — акции банка МКБ (-1%). Курс очень волатильный, а бумаги давно ходят против рынка. Фактор турбулентности — внутрикорпоративные события: оферта и смена собственника большого пакета акций. Фундаментально там по 6 рублей, а в моменте бывают прострелы до 10,5 рубля с последующими быстрыми проливами на 9,5 рубля — поле для спекулянтов.Рубль еще упал, курс доллара уже у 87, евро почти по 101, а юань прокалывал вверх 13. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке все еще в пользу покупателей валютных инструментов, но есть техническая перегретость, и в сентябре после продолжительного ралли курсов уже ожидается локальная стабилизация рубля. Поддержки на предполагаемой коррекции курсов: в долларе на 85, в евро у 99, в юане есть опорная область 12,7–12,6.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции, Мнения аналитиков
10:10 03.09.2026
 
Затишье на рынке — надолго?

Зельцер: есть вероятность очередного технического маневра индекса Мосбиржи на 2200 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после волатильного вторника в среду стабилизировался — эмоции на фоне угроз извне поутихли, и бенчмарк закрылся нейтрально, над 2180 пунктов. Трейдеры по-прежнему и вновь питают надежды на возобновление переговорного процесса, отсюда и быстрая остановка распродаж. Важно, что на спуске поддержка 2150 пунктов устояла, а это значит, есть вероятность очередного технического маневра на 2200 пунктов. Через неделю ЦБ огласит новую ставку, и она может остаться неизменной, на 14%, но геополитический драйвер для курса рынка куда значимее.
Сильнее рынка 2 сентября — акции Совкомбанка (+4%). Курс быстро вернулся выше круглых 10 рублей и уже по 10,3 рубля, технически открывается пространство для маневра ближе к 11 рублям. Фундаментальная оценка высокая — 14%, или еще +35%.
Слабее рынка в среду — акции банка МКБ (-1%). Курс очень волатильный, а бумаги давно ходят против рынка. Фактор турбулентности — внутрикорпоративные события: оферта и смена собственника большого пакета акций. Фундаментально там по 6 рублей, а в моменте бывают прострелы до 10,5 рубля с последующими быстрыми проливами на 9,5 рубля — поле для спекулянтов.
Рубль еще упал, курс доллара уже у 87, евро почти по 101, а юань прокалывал вверх 13. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке все еще в пользу покупателей валютных инструментов, но есть техническая перегретость, и в сентябре после продолжительного ралли курсов уже ожидается локальная стабилизация рубля. Поддержки на предполагаемой коррекции курсов: в долларе на 85, в евро у 99, в юане есть опорная область 12,7–12,6.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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