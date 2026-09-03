Затишье на рынке — надолго?

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после волатильного вторника в среду стабилизировался — эмоции на фоне угроз извне поутихли, и бенчмарк закрылся нейтрально, над 2180 пунктов. Трейдеры по-прежнему и вновь питают надежды на возобновление переговорного процесса, отсюда и быстрая остановка распродаж. Важно, что на спуске поддержка 2150 пунктов устояла, а это значит, есть вероятность очередного технического маневра на 2200 пунктов. Через неделю ЦБ огласит новую ставку, и она может остаться неизменной, на 14%, но геополитический драйвер для курса рынка куда значимее.Сильнее рынка 2 сентября — акции Совкомбанка (+4%). Курс быстро вернулся выше круглых 10 рублей и уже по 10,3 рубля, технически открывается пространство для маневра ближе к 11 рублям. Фундаментальная оценка высокая — 14%, или еще +35%.Слабее рынка в среду — акции банка МКБ (-1%). Курс очень волатильный, а бумаги давно ходят против рынка. Фактор турбулентности — внутрикорпоративные события: оферта и смена собственника большого пакета акций. Фундаментально там по 6 рублей, а в моменте бывают прострелы до 10,5 рубля с последующими быстрыми проливами на 9,5 рубля — поле для спекулянтов.Рубль еще упал, курс доллара уже у 87, евро почти по 101, а юань прокалывал вверх 13. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке все еще в пользу покупателей валютных инструментов, но есть техническая перегретость, и в сентябре после продолжительного ралли курсов уже ожидается локальная стабилизация рубля. Поддержки на предполагаемой коррекции курсов: в долларе на 85, в евро у 99, в юане есть опорная область 12,7–12,6.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после волатильного вторника в среду стабилизировался — эмоции на фоне угроз извне поутихли, и бенчмарк закрылся нейтрально, над 2180 пунктов. Трейдеры по-прежнему и вновь питают надежды на возобновление переговорного процесса, отсюда и быстрая остановка распродаж. Важно, что на спуске поддержка 2150 пунктов устояла, а это значит, есть вероятность очередного технического маневра на 2200 пунктов. Через неделю ЦБ огласит новую ставку, и она может остаться неизменной, на 14%, но геополитический драйвер для курса рынка куда значимее.
Сильнее рынка 2 сентября — акции Совкомбанка (+4%). Курс быстро вернулся выше круглых 10 рублей и уже по 10,3 рубля, технически открывается пространство для маневра ближе к 11 рублям. Фундаментальная оценка высокая — 14%, или еще +35%.
Слабее рынка в среду — акции банка МКБ (-1%). Курс очень волатильный, а бумаги давно ходят против рынка. Фактор турбулентности — внутрикорпоративные события: оферта и смена собственника большого пакета акций. Фундаментально там по 6 рублей, а в моменте бывают прострелы до 10,5 рубля с последующими быстрыми проливами на 9,5 рубля — поле для спекулянтов.
Рубль еще упал, курс доллара уже у 87, евро почти по 101, а юань прокалывал вверх 13. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке все еще в пользу покупателей валютных инструментов, но есть техническая перегретость, и в сентябре после продолжительного ралли курсов уже ожидается локальная стабилизация рубля. Поддержки на предполагаемой коррекции курсов: в долларе на 85, в евро у 99, в юане есть опорная область 12,7–12,6.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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