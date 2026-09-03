https://1prime.ru/20260903/rynok-872988909.html
Рынок акций РФ в четверг остается в небольшом плюсе
Рынок акций РФ в четверг остается в небольшом плюсе - 03.09.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в четверг остается в небольшом плюсе
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается в небольшом плюсе, немного ниже отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:38+0300
2026-09-03T13:38+0300
2026-09-03T13:38+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается в небольшом плюсе, немного ниже отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.11 мск повышался на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 187,74 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Озона" (+3,4%), "Совкомфлота" (+2%), "Мосэнерго" (+1,6%), МТС (+1,6%). Дешевеют акции "Русагро" (-0,8%), ВК (-1,9%), "Северстали" (-0,9%).
Рынок акций может попытаться продолжить волну роста и протестировать верхнюю границу целевого диапазона 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи, выступающую ближайшим сопротивлением, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако для ее прохождения рынку может понадобиться весомый стимул. В его отсутствие скорее можно ожидать отката рынка в средину обозначенного коридора", - комментирует он.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе рынок может вернуться к снижению на фоне сохраняющихся макроэкономических и геополитических рисков, допускает аналитик.
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рынок, торги, индексы, богдан зварич, мосбиржа, озон, совкомфлот
Рынок, Торги, Индексы, Богдан Зварич, Мосбиржа, Озон, Совкомфлот
Рынок акций РФ в четверг остается в небольшом плюсе
Рынок акций РФ в основном торгуется в плюсе, ниже отметки 2200 пунктов по Мосбирже
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается в небольшом плюсе, немного ниже отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.11 мск повышался на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 187,74 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Озона" (+3,4%), "Совкомфлота" (+2%), "Мосэнерго" (+1,6%), МТС (+1,6%). Дешевеют акции "Русагро" (-0,8%), ВК (-1,9%), "Северстали" (-0,9%).
Рынок акций может попытаться продолжить волну роста и протестировать верхнюю границу целевого диапазона 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи, выступающую ближайшим сопротивлением, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако для ее прохождения рынку может понадобиться весомый стимул. В его отсутствие скорее можно ожидать отката рынка в средину обозначенного коридора", - комментирует он.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе рынок может вернуться к снижению на фоне сохраняющихся макроэкономических и геополитических рисков, допускает аналитик.