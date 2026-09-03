https://1prime.ru/20260903/rynok-872991700.html
Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак
Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак
Топливный рынок России полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:15+0300
2026-09-03T14:15+0300
2026-09-03T14:57+0300
россия
владивосток
александр новак
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872991700.jpg?1788436671
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином", - рассказал он в эфире ИС "Вести" на Восточном экономическом форуме. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, александр новак, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ, ВЭФ-2026
Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак
Вице-премьер Новак: российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином", - рассказал он в эфире ИС "Вести" на Восточном экономическом форуме.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.