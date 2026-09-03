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Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак

Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ

Топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил Новак

Топливный рынок России полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:15+0300

2026-09-03T14:15+0300

2026-09-03T14:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином", - рассказал он в эфире ИС "Вести" на Восточном экономическом форуме. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, александр новак, вэф