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Российский рынок акций растет более чем на 1% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет более чем на 1%
Российский рынок акций растет более чем на 1% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет более чем на 1%
Российский рынок акций растет в четверг днем более чем на 1% после заявлений президента России Владимира Путина и корпоративных новостей с полей ВЭФ, а также... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:52+0300
2026-09-03T16:05+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в четверг днем более чем на 1% после заявлений президента России Владимира Путина и корпоративных новостей с полей ВЭФ, а также при поддержке растущих цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 1,3% - до 2213,36 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,75% - до 96,35 доллара за баррель. На позитиве После полудня бенчмарк усилил восходящее движение и достиг отметки 2218 пунктов после заявлений президента России на ВЭФ, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Главными из заявлений аналитик назвал опровержение слухов о мобилизации и прогноз постепенного восстановления фондового рынка. "Индексы Мосбиржи и РТС… после комментариев российского президента о перспективах восстановления фондового рынка вернулись к более уверенному росту и психологически важным отметкам 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно", - соглашается Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Поддержку отечественным акциям оказывает продолжающийся подъем цен на нефть, обновивших максимумы более чем за месяц на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он нацелен на налаживание хороших отношений с Россией и готов будет встретиться с Владимиром Путиным после того, как РФ и Украина договорятся об урегулирования конфликта", - говорит в свою очередь Игорь Додонов из ФГ "Финам". Благоприятный фон на рынке поддержали и отдельные позитивные заявления российских чиновников и корпоративные новости с ВЭФ, добавил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Озона" (+6,75%), "Камаза" (+3,71%), "Алросы" (+3,55%), "Мосэнерго" (+3,18%), "Лукойла" (+2,94%). "МГКЛ (+5,39%) восстанавливается после сильного падения начала недели. Компания ранее отдельно заявила, что рыночная волатильность не связана с состоянием бизнеса, а 8 сентября планирует опубликовать операционные результаты за восемь месяцев. Поэтому сегодняшний рост пока больше похож на технический отскок и возврат части покупателей после распродажи", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. В аутсайдерах - акции "Мать и дитя" (−0,34%), "Ленты" (−0,34%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,32%), обыкновенные акции ДВМП (−0,28%), "Россетей Ленэнерго" (−0,23%). Прогнозы "Мы ожидаем закрытия текущей торговой сессии в плюсе, если не поступят какие-то негативные новости, прежде всего на тему геополитики. При этом не исключено, что ближе к вечеру некоторые инвесторы захотят частично зафиксировать прибыль", - делится Додонов. Муштаков также ожидает закрытия фондового рынка в зеленой зоне, а динамику индекса Мосбиржи до конца дня прогнозирует в диапазоне 2170-2250 пунктов. Индекс Мосбиржи пока может продолжить консолидироваться в диапазоне 2100-2200 пунктов в отсутствие импульса для направленного движения, считает Александр Дудников из "Цифра брокер".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, торги, индексы, ближний восток, сша, украина, владимир путин, игорь додон, елена кожухова, мосбиржа, риком-траст, ртс
Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Игорь Додон, Елена Кожухова, Мосбиржа, РИКОМ-ТРАСТ, РТС, ВЭФ-2026
15:52 03.09.2026 (обновлено: 16:05 03.09.2026)
 
Российский рынок акций растет более чем на 1%

Рынок акций РФ растет более чем на 1% на заявлениях президента и корпоративных новостях

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в четверг днем более чем на 1% после заявлений президента России Владимира Путина и корпоративных новостей с полей ВЭФ, а также при поддержке растущих цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 1,3% - до 2213,36 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,75% - до 96,35 доллара за баррель.

На позитиве

После полудня бенчмарк усилил восходящее движение и достиг отметки 2218 пунктов после заявлений президента России на ВЭФ, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Главными из заявлений аналитик назвал опровержение слухов о мобилизации и прогноз постепенного восстановления фондового рынка.
"Индексы Мосбиржи и РТС… после комментариев российского президента о перспективах восстановления фондового рынка вернулись к более уверенному росту и психологически важным отметкам 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно", - соглашается Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Поддержку отечественным акциям оказывает продолжающийся подъем цен на нефть, обновивших максимумы более чем за месяц на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он нацелен на налаживание хороших отношений с Россией и готов будет встретиться с Владимиром Путиным после того, как РФ и Украина договорятся об урегулирования конфликта", - говорит в свою очередь Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Благоприятный фон на рынке поддержали и отдельные позитивные заявления российских чиновников и корпоративные новости с ВЭФ, добавил он.

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции "Озона" (+6,75%), "Камаза" (+3,71%), "Алросы" (+3,55%), "Мосэнерго" (+3,18%), "Лукойла" (+2,94%).
"МГКЛ (+5,39%) восстанавливается после сильного падения начала недели. Компания ранее отдельно заявила, что рыночная волатильность не связана с состоянием бизнеса, а 8 сентября планирует опубликовать операционные результаты за восемь месяцев. Поэтому сегодняшний рост пока больше похож на технический отскок и возврат части покупателей после распродажи", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
В аутсайдерах - акции "Мать и дитя" (−0,34%), "Ленты" (−0,34%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,32%), обыкновенные акции ДВМП (−0,28%), "Россетей Ленэнерго" (−0,23%).

Прогнозы

"Мы ожидаем закрытия текущей торговой сессии в плюсе, если не поступят какие-то негативные новости, прежде всего на тему геополитики. При этом не исключено, что ближе к вечеру некоторые инвесторы захотят частично зафиксировать прибыль", - делится Додонов.
Муштаков также ожидает закрытия фондового рынка в зеленой зоне, а динамику индекса Мосбиржи до конца дня прогнозирует в диапазоне 2170-2250 пунктов.
Индекс Мосбиржи пока может продолжить консолидироваться в диапазоне 2100-2200 пунктов в отсутствие импульса для направленного движения, считает Александр Дудников из "Цифра брокер".
 
ВЭФ-2026РынокТоргиИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАУКРАИНАВладимир ПутинИгорь ДодонЕлена КожуховаМосбиржаРИКОМ-ТРАСТРТС
 
 
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