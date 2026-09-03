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Российский рынок акций закрылся ростом почти на 1,5%

Российский рынок акций закрылся ростом почти на 1,5% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся ростом почти на 1,5%

Российский рынок акций завершил основные торги четверга ростом почти на 1,5% на фоне позитивных новостей, в основном с полей ВЭФ, следует из данных торгов и... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T19:34+0300

2026-09-03T19:34+0300

2026-09-03T19:36+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга ростом почти на 1,5% на фоне позитивных новостей, в основном с полей ВЭФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,36% - до 2214,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 790,65 пункта, индекс РТС - на 1,49%, до 802,99 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 0,14%, до 95,5 доллара за баррель. Внешний фон Российский рынок акций сначала повышался благодаря нескольким позитивным новостям – в частности, заявлению президента США в среду вечером о том, что он хотел бы встретиться с российским лидером, когда стороны будут готовы договориться об украинском урегулировании, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме сообщил, что по итогам 2026 года банк планирует выплатить рекордные дивиденды, а обстоятельства не смогут этому помешать", - добавил эксперт. "Заявления президента России Владимира Путина, сделанные в ходе Восточного экономического форума, особенно те из них, которые касались стабильности российской экономики и отсутствия необходимости новой мобилизации, обеспечили отличный фон для роста рынка… Для разворота рынка акций на устойчивый среднесрочный рост необходимо закрепление рынка выше 2200-2250 пунктов", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Global. В настоящее время, особенно учитывая, что всю текущую неделю индекс Мосбиржи находится в растущем тренде, для продолжения роста появились существенные предпосылки, добавила она. "Новости с ВЭФ привели к заметному росту отдельных бумаг (например, "Газпрома"), а некоторые официальные лица на форуме озвучили ожидания снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры и аутсайдеры "Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции МГКЛ (+5,42%), скорее всего, на новостях об ускорении со следующей недели процесса обратного выкупа акций миноритарных акционеров, а также начале обратного выкупа эмитентом еще и облигаций", - отметила Мильчакова. Также в лидерах роста - акции "Озона" (+5,83%), "Камаза" (+4,27%), "Алросы" (+3,29%), "Мосэнерго" (+3,01%), "НЛМК" (+2,95%). Лидерами понижения оказались акции ПАО "МД Медикал Групп" (-0,59%) - вероятнее всего, из-за появляющихся в социальных сетях слухов о возможной допэмиссии акций, которая, возможно, понадобится для финансирования уже сделанных приобретений, предполагает Мильчакова. Снизились также акции ДВМП (−0,39%), "Ленты" (−0,39%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,33%), обыкновенные акции "Хэдхантера" (−0,18%). Прогнозы "В целом индекс Мосбиржи может так и завершить эту неделю выше 2200 пунктов, однако появление новых негативных геополитических новостей еще может этому воспрепятствовать", - ожидает Григорьев. Улучшение новостного фона позволило индексу Мосбиржи закрепиться над уровнем 2200 пунктов, отмечает Бабин. "Следующей целью его роста может выступить двухмесячная вершина, установленная три недели назад вблизи отметки 2336 пунктов. Она будет достигнута, если не появится какого-то заметного геополитического негатива", - прогнозирует аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, сша, дмитрий бабин, герман греф, владимир путин, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"