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РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров в 2026 году
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров в 2026 году
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:04+0300
2026-09-03T09:04+0300
бизнес
владивосток
олег белозеров
ржд
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, сообщала накануне замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "Рекордные показатели, наверное, отметил бы - по этому году мы планируем в перевозке в контейнерах. В прошлом году была просадка. Мы очень быстро росли в этом году, восстановили очень высокий темповый рост и думаем, что выйдем на рекорд", - сказал Белозеров в четверг в кулуарах ВЭФ. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле текущего года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, олег белозеров, ржд, вэф
Бизнес, Владивосток, Олег Белозеров, РЖД, ВЭФ
09:04 03.09.2026
 
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров в 2026 году

Белозеров: РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, сообщала накануне замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
"Рекордные показатели, наверное, отметил бы - по этому году мы планируем в перевозке в контейнерах. В прошлом году была просадка. Мы очень быстро росли в этом году, восстановили очень высокий темповый рост и думаем, что выйдем на рекорд", - сказал Белозеров в четверг в кулуарах ВЭФ.
Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле текущего года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесВладивостокОлег БелозеровРЖДВЭФ
 
 
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