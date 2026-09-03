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РЖД разместят дополнительный выпуск биржевых облигаций на 15 млрд руб

РЖД разместят дополнительный выпуск биржевых облигаций на 15 млрд руб - 03.09.2026, ПРАЙМ

РЖД разместят дополнительный выпуск биржевых облигаций на 15 млрд руб

РЖД разместят дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:13+0300

2026-09-03T16:13+0300

2026-09-03T16:13+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД разместят дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир цены размещения - 99,5% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на дополнительный выпуск десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Изначально объем сделки планировался не менее чем в 12 миллиардов рублей. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред 190 базисных пунктов. Текущий номинальный объем выпуска составляет 30 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, ржд