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Сахалин и РКС договорились о совместной работе над модернизацией экономики
Сахалин и РКС договорились о совместной работе над модернизацией экономики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сахалин и РКС договорились о совместной работе над модернизацией экономики
Власти Сахалина и холдинг "Российские космические системы" заключили на ВЭФ соглашение о совместной работе над модернизацией ключевых отраслей экономики... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:58+0300
2026-09-03T08:58+0300
2026-09-03T08:58+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – ПРАЙМ. Власти Сахалина и холдинг "Российские космические системы" заключили на ВЭФ соглашение о совместной работе над модернизацией ключевых отраслей экономики региона, сообщает пресс-служба правительства области.
По ее информации, подписи под документом поставили зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков и генеральный директор РКС Дмитрий Автайкин.
"Сахалинская область переходит от точечного использования спутниковых снимков к комплексной цифровой аналитике. Космические данные интегрируют в информационные системы региона для решения прикладных задач", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Как отметил Аленьков, технологии помогут обнаруживать нефтяные разливы на шельфе в реальном времени, отправлять рыболовецкие суда в самые "хлебные" места, экономя топливо и время, а также следить за чистотой в городах и своевременной уборкой мусора и бороться с лесными пожарами на ранних стадиях.
Кроме того, подчеркивает пресс-служба, на базе сахалинских вузов начнут готовить специалистов по работе с космическими данными.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Технологии, РОССИЯ, Сахалин, Владивосток, ВЭФ
Сахалин и РКС договорились о совместной работе над модернизацией экономики
Власти Сахалина и РКС подписали соглашение о сотрудничестве в модернизации экономики
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – ПРАЙМ. Власти Сахалина и холдинг "Российские космические системы" заключили на ВЭФ соглашение о совместной работе над модернизацией ключевых отраслей экономики региона, сообщает пресс-служба правительства области.
По ее информации, подписи под документом поставили зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков и генеральный директор РКС Дмитрий Автайкин.
"Сахалинская область переходит от точечного использования спутниковых снимков к комплексной цифровой аналитике. Космические данные интегрируют в информационные системы региона для решения прикладных задач", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Как отметил Аленьков, технологии помогут обнаруживать нефтяные разливы на шельфе в реальном времени, отправлять рыболовецкие суда в самые "хлебные" места, экономя топливо и время, а также следить за чистотой в городах и своевременной уборкой мусора и бороться с лесными пожарами на ранних стадиях.
Кроме того, подчеркивает пресс-служба, на базе сахалинских вузов начнут готовить специалистов по работе с космическими данными.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.