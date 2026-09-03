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Сбербанк оценил ущерб от кибермошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк оценил ущерб от кибермошенничества с использованием дипфейков - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк оценил ущерб от кибермошенничества с использованием дипфейков
Количество случаев кибермошенничества с использованием дипфейков в России за полтора года выросло в 26 раз, а ущерб от таких схем с начала текущего года... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T00:58+0300
2026-09-03T00:58+0300
2026-09-03T00:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Количество случаев кибермошенничества с использованием дипфейков в России за полтора года выросло в 26 раз, а ущерб от таких схем с начала текущего года превысил 2 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Хотя в общем числе кибермошенничеств доля дипфейков пока невелика, за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году в целом по стране превысил 2 миллиарда рублей", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипфейки как правило используются в адресных атаках, когда есть вероятность похитить крупную сумму, добавил Кузнецов.
Дипфейк - это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Технология позволяет объединить фрагменты контента в реалистичные изображения, аудио- или видеозаписи. Например, с помощью нейросети мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы, в которой работает их потенциальная жертва.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, технологии, банки, владивосток, сбербанк, вэф
Финансы, Технологии, Банки, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк оценил ущерб от кибермошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк: число случаев кибермошенничества с использованием дипфейков выросло в 26 раз
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Количество случаев кибермошенничества с использованием дипфейков в России за полтора года выросло в 26 раз, а ущерб от таких схем с начала текущего года превысил 2 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Хотя в общем числе кибермошенничеств доля дипфейков пока невелика, за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году в целом по стране превысил 2 миллиарда рублей", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипфейки как правило используются в адресных атаках, когда есть вероятность похитить крупную сумму, добавил Кузнецов.
Дипфейк - это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Технология позволяет объединить фрагменты контента в реалистичные изображения, аудио- или видеозаписи. Например, с помощью нейросети мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы, в которой работает их потенциальная жертва.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.