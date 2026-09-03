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Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции
Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции
Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость в стране ниже инфляции, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:59+0300
2026-09-03T02:59+0300
2026-09-03T02:59+0300
недвижимость
бизнес
владивосток
анатолий попов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость в стране ниже инфляции, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"Что касается рынка жилой недвижимости, давайте начнем с цен. То есть инфляция прогнозируется в этом году на уровне 6,5% нашими аналитиками. И рост уровня цен (в 2026 году - ред.) будет меньше темпов роста инфляции", - сказал он.
"Это, наверное, хорошо, когда рост цен на жилье будет несколько ниже, чем ожидаемый уровень инфляции", - продолжил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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недвижимость, бизнес, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф
Недвижимость, Бизнес, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции
Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость ниже инфляции
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость в стране ниже инфляции, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"Что касается рынка жилой недвижимости, давайте начнем с цен. То есть инфляция прогнозируется в этом году на уровне 6,5% нашими аналитиками. И рост уровня цен (в 2026 году - ред.) будет меньше темпов роста инфляции", - сказал он.
"Это, наверное, хорошо, когда рост цен на жилье будет несколько ниже, чем ожидаемый уровень инфляции", - продолжил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.