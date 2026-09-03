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Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции

Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилье ниже инфляции

Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость в стране ниже инфляции, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:59+0300

2026-09-03T02:59+0300

2026-09-03T02:59+0300

недвижимость

бизнес

владивосток

анатолий попов

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает общего уровня роста цен на жилую недвижимость в стране ниже инфляции, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "Что касается рынка жилой недвижимости, давайте начнем с цен. То есть инфляция прогнозируется в этом году на уровне 6,5% нашими аналитиками. И рост уровня цен (в 2026 году - ред.) будет меньше темпов роста инфляции", - сказал он. "Это, наверное, хорошо, когда рост цен на жилье будет несколько ниже, чем ожидаемый уровень инфляции", - продолжил Попов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, бизнес, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф