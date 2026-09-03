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Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах
Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах
Сбербанк на текущий момент не планирует открытия филиалов в других странах, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
2026-09-03T03:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк на текущий момент не планирует открытия филиалов в других странах, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"На текущий момент "Сбер" не планирует открытие каких-то новых филиалов, а рассматривает в основном технологические и бизнес-партнерства с клиентами соответствующих стран", - сказал он.
Попов добавил, что на текущий момент Сбербанк рассматривает различные партнерства, поскольку система расчетов в целом налажена. "Раньше наша сеть скорее работала на развитие корреспондентских отношений", - добавил он.
"Мы работаем по направлениям Африки, Латинской Америки, видим, где-то есть интерес из Юго-Восточной Азии, работаем в этих направлениях", - подытожил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, африка, латинская америка, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах
Зампред правления Попов: Сбербанк не планирует открывать филиалы в других странах
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк на текущий момент не планирует открытия филиалов в других странах, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"На текущий момент "Сбер" не планирует открытие каких-то новых филиалов, а рассматривает в основном технологические и бизнес-партнерства с клиентами соответствующих стран", - сказал он.
Попов добавил, что на текущий момент Сбербанк рассматривает различные партнерства, поскольку система расчетов в целом налажена. "Раньше наша сеть скорее работала на развитие корреспондентских отношений", - добавил он.
"Мы работаем по направлениям Африки, Латинской Америки, видим, где-то есть интерес из Юго-Восточной Азии, работаем в этих направлениях", - подытожил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.