https://1prime.ru/20260903/sberbank-872957795.html

Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах

Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк на текущий момент не планирует открывать филиалы в других странах

Сбербанк на текущий момент не планирует открытия филиалов в других странах, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:17+0300

2026-09-03T03:17+0300

2026-09-03T03:17+0300

банки

финансы

африка

латинская америка

владивосток

анатолий попов

сбербанк

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872957795.jpg?1788394652

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк на текущий момент не планирует открытия филиалов в других странах, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "На текущий момент "Сбер" не планирует открытие каких-то новых филиалов, а рассматривает в основном технологические и бизнес-партнерства с клиентами соответствующих стран", - сказал он. Попов добавил, что на текущий момент Сбербанк рассматривает различные партнерства, поскольку система расчетов в целом налажена. "Раньше наша сеть скорее работала на развитие корреспондентских отношений", - добавил он. "Мы работаем по направлениям Африки, Латинской Америки, видим, где-то есть интерес из Юго-Восточной Азии, работаем в этих направлениях", - подытожил Попов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

африка

латинская америка

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, африка, латинская америка, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф